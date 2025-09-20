Chiesa, addio al Liverpool a gennaio: scelta la prossima squadra, è italiana

Nel calciomercato invernale, il giocatore si prepara a lasciare l’Inghilterra per tornare indietro: le ultime sul suo futuro

Punto e a capo, come un anno fa, più o meno. Non la migliore delle situazioni quella che sta vivendo a Liverpool Federico Chiesa, schiacciato dalla tanta concorrenza nel reparto offensivo dei ‘Reds’ e spesso confinato in panchina. Ancora una volta, con pensieri di ritorno verso la Serie A.

E dire che la stagione sembrava iniziata sotto auspici diversi. Alla prima giornata, in Premier League, poco più di un mese fa, Chiesa realizzava il gol del 3-2 dei suoi contro il Bournemouth, risultando decisivo in una gara che si era incanalata sul pari dopo il doppio vantaggio ‘Reds’. Un gol che sembrava poter essere lo spartiacque della sua avventura inglese, promettendo di spalancargli altre porte. Ma le cose non sono andate così.

Nonostante la fiducia in lui professata continuamente, Slot lo ha escluso dalla lista Champions. E in campionato, lo ha schierato più spesso, è vero, ma sempre da subentrato e per pochi scampoli di partita. Il minutaggio non decolla, il giocatore è deluso. Le cose potrebbero dunque cambiare sensibilmente da qui a qualche mese.

Chiesa vuole di nuovo la Serie A: ecco dove giocherà

In Inghilterra, ‘Team Talk’ riporta, tramite fonti vicine al Liverpool, che Chiesa avrebbe ormai deciso di ritornare in Serie A nel calciomercato invernale. Al Liverpool, nonostante la sua voglia di rimanere e mettersi in gioco, non intravede più sbocchi e dunque è il momento di dare una svolta.

Sarebbe questa la soluzione migliore per ritrovare finalmente il campo con continuità e darsi qualche possibilità di tornare in Nazionale, dove ormai non compare dagli Europei dello scorso anno. Naturalmente, Chiesa sceglierà una squadra il cui progetto lo convinca e che possa dargli concrete chances di giocare. Milan e Napoli potrebbero tornare a pensarci, così come la Roma. Questi i contesti che potrebbero essere ideali, per competitività complessiva.