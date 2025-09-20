Cassano demolisce Inzaghi: “Quattro scudetti con Allegri”

Cassano duro sull’era Inzaghi all’Inter: la sentenza dell’ex attaccante nerazzurro che tira in ballo anche Allegri

Antonio Cassano, sulle frequenze di Viva el Futbol, è tornato a parlare di Simone Inzaghi e della sua esperienza sulla panchina dell’Inter.

L’ex attaccante nerazzurro, come al solito, è senza peli sulla lingua: “Su quattro anni ha vinto uno Scudetto, tre buttati. Se Allegri, che io ho sempre criticato, avesse avuto quella squadra lì quattro anni vinceva lo scudetto ogni stagione. Li vinceva tutti e quattro. Inzaghi invece è passato da fenomeno per la maggior parte dei tifosi dell’Inter, poi però aveva già l’accordo per andarsene a 25 milioni l’anno”.

“Non ha vinto niente, è un dato di fatto”, ha concluso Cassano in diretta. L’ex talento azzurro non ha dubbi: con Massimiliano Allegri alla guida dell’Inter di Simone Inzaghi sarebbero arrivati ben quattro Scudetti rispetto all’unico conquistato dall’attuale tecnico dell’Al-Hilal.

Cassano demolisce Inzaghi: “Allegri avrebbe vinto tutti gli Scudetti”

Già in passato Antonio Cassano era stato piuttosto critico nei confronti della gestione Inzaghi all’Inter. Questa è solo l’ultima frecciata nei confronti del tecnico.

Dopo l’addio ai nerazzurri, infatti, Cassano aveva già dichiarato: “Inzaghi ha detto che è andato all’estero per studiare il calcio estero, il campionato arabo, la presa per il cu…o agli altri. Ha preso per il cu… la gente dell’Inter perché diceva ‘amore, amore, nel cuore’, perfetto, è andato a prendere 25 milioni all’anno e aveva già l’accordo prima. Questo è un dato di fatto. Ha distrutto l’Inter e adesso iniziano a vedersi i problemi”.