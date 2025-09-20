Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bremer in Premier League, perché la Juventus teme quella data

Foto dell'autore

La Premier League mette nel mirino Gleison Bremer: spunta la data che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del difensore della Juventus

La Juventus si gode il ritorno in campo di Gleison Bremer. Il leader difensivo dei bianconeri, nonostante i sette gol subiti nelle ultime due partite, ha già confermato la sua importanza nella retroguardia della Juve, che ha già all’attivo due clean sheet nei primi due match di campionato.

Gleison Bremer, difensore della Juventus, nel mirino della Premier League per l’estate 2026 (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Il rientro a pieno regime del brasiliano, però, ha già riattivato l’interesse delle big di Premier League. Secondo quanto riportato da ‘teamtalk’, infatti, Liverpool, Manchester United e Chelsea lo avevano già osservato nel corso delle ultime sessioni di mercato ed il nome di Bremer rimane in cima alla lista.

La Juventus, stando al portale, teme in particolar modo che il 2026 possa trasformarsi in un “anno critico” e lavorerà duramente per garantire che la situazione di Bremer sia sicura prima di allora. Nella prossima estate, in altre parole, potrebbero arrivare i primi assalti importanti da parte dei club di Premier.

Calciomercato Juve, anche il Manchester United su Bremer

Bremer continua dunque ad attirare l’interesse della Premier League, con il Liverpool in particolare che è stato già vicino ad ingaggiarlo nell’estate del 2024. Ma non solo i Reds.

Bremer contrasta Adeyemi
Bremer e Adeyemi durante Juventus-Borussia Dortmund di Champions League (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Secondo ‘teamtalk’, anche il Manchester United si sarebbe ora aggiunto con forza alla lista delle pretendenti per il forte difensore brasiliano della Juventus. L’ex Torino ha ancora un lungo contratto, in scadenza a giugno 2029, e per lasciare i bianconeri servirà un’offerta irrinunciabile. Anche le società di Premier sono avvisate.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie