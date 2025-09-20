Bremer in Premier League, perché la Juventus teme quella data

La Premier League mette nel mirino Gleison Bremer: spunta la data che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del difensore della Juventus

La Juventus si gode il ritorno in campo di Gleison Bremer. Il leader difensivo dei bianconeri, nonostante i sette gol subiti nelle ultime due partite, ha già confermato la sua importanza nella retroguardia della Juve, che ha già all’attivo due clean sheet nei primi due match di campionato.

Il rientro a pieno regime del brasiliano, però, ha già riattivato l’interesse delle big di Premier League. Secondo quanto riportato da ‘teamtalk’, infatti, Liverpool, Manchester United e Chelsea lo avevano già osservato nel corso delle ultime sessioni di mercato ed il nome di Bremer rimane in cima alla lista.

La Juventus, stando al portale, teme in particolar modo che il 2026 possa trasformarsi in un “anno critico” e lavorerà duramente per garantire che la situazione di Bremer sia sicura prima di allora. Nella prossima estate, in altre parole, potrebbero arrivare i primi assalti importanti da parte dei club di Premier.

Calciomercato Juve, anche il Manchester United su Bremer

Bremer continua dunque ad attirare l’interesse della Premier League, con il Liverpool in particolare che è stato già vicino ad ingaggiarlo nell’estate del 2024. Ma non solo i Reds.

Secondo ‘teamtalk’, anche il Manchester United si sarebbe ora aggiunto con forza alla lista delle pretendenti per il forte difensore brasiliano della Juventus. L’ex Torino ha ancora un lungo contratto, in scadenza a giugno 2029, e per lasciare i bianconeri servirà un’offerta irrinunciabile. Anche le società di Premier sono avvisate.