Addio Maignan e scippo alla Juve: scelto il nuovo portiere

Le big si muovono anche sul fronte portieri: deciso il possibile colpo in Serie A. Tutti gli aggiornamenti

Le prossime sessioni di calciomercato vedranno nuovamente protagonisti anche i portieri della Serie A. Non solo Maignan, che è ancora in scadenza con il Milan a giugno 2026.

Negli ultimi giorni, infatti, si è tornato parlare anche della porta della Juventus, nonostante la difesa da parte di Igor Tudor: “Da quando sono arrivato ha sempre fatto bene, sarà il portiere titolare tutto l’anno. Poi bisogna sempre trovare qualcosina per quell’esagerazione là… Io guardo tante partite e vedo portieri di livello fare sbagli che io dico ‘Se lo facesse il mio portiere mi arrabbierei’. Quindi io sono molto contento del mio portiere. Lui non c’entra niente con quei gol là, forse con uno di 7”.

Con Maignan ancora in scadenza e Di Gregorio nel mirino della critica, Milan e Juventus a fine stagione potrebbero trovarsi di fronte ad un bivio.

Calciomercato, nuovo portiere per le big: scelto Carnesecchi

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe la soluzione migliore per le due società in vista dell’estate.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Con #Maignan in scadenza e #DiGregorio nel mirino della critica, #Milan e #Juve a fine stagione potrebbero trovarsi di fronte a un bivio. Qual è la soluzione migliore per i due club? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 20, 2025

Solo per il 3% dei votanti Di Gregorio al Milan sarebbe la soluzione ideale per la porta dei rossoneri. Maignan alla Juventus, invece, ha raccolto il 18,2% delle preferenze. Confermare entrambi al 21,2%, ma a stravincere il sondaggio è Carnesecchi: per il 57,6% dei votanti Milan e Juventus dovrebbero puntare su di lui per il futuro.