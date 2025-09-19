Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pio Esposito diventa un caso, l’Inter nel mirino: “5 partite e 45 milioni”

Foto dell'autore

Il giovane calciatore interista nell’occhio del ciclone sui social: la narrazione non convince

L’Inter tira un sospiro di sollievo, grazie alla vittoria in Champions League con l’Ajax, e prova a ripartire mettendosi alle spalle le sconfitte con Udinese e Juventus. Dalla serata in Olanda, buone notizie non solo per il risultato, ma anche per le prestazioni di alcuni singoli. Incluso Pio Esposito, schierato titolare al posto di Lautaro Martinez.

Pio Esposito
Pio Esposito diventa un caso, l’Inter nel mirino: “5 partite e 45 milioni” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Scelta coraggiosa, da parte di Chivu, quella di affidarsi al talento dell’Under 21 in luogo del capitano, alle prese con problemi alla schiena. Prova fatta di buona volontà e di qualche spunto interessante, la sua. Anche se secondo alcuni esaltata fin troppo. E infatti in queste ore, il caso sui social sta montando.

Inter, bufera su Pio Esposito: “Campagna promozionale imbarazzante”

L’idea di diversi commentatori è che i pareri positivi su Pio Esposito siano eccessivi. Il giocatore ha sicuramente delle potenzialità interessanti, sostengono, ma ci si starebbe spendendo in troppi elogi non ancora motivati dai fatti.

Pio Esposito
Inter, bufera su Pio Esposito: “Campagna promozionale imbarazzante” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Per alcuni, addirittura, il tutto sarebbe frutto di una specifica strategia mediatica, orchestrata addirittura dall’Inter stessa, per far lievitare l’hype attorno a lui e il suo valore economico. Ecco alcuni dei post apparsi su ‘X’ sull’argomento:

La vicenda promette di far discutere ancora molto. Nel frattempo, si attende che il talento di Pio Esposito sbocci effettivamente, chissà, magari già a partire dalla prossima gara.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie