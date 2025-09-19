Pio Esposito diventa un caso, l’Inter nel mirino: “5 partite e 45 milioni”

Il giovane calciatore interista nell’occhio del ciclone sui social: la narrazione non convince

L’Inter tira un sospiro di sollievo, grazie alla vittoria in Champions League con l’Ajax, e prova a ripartire mettendosi alle spalle le sconfitte con Udinese e Juventus. Dalla serata in Olanda, buone notizie non solo per il risultato, ma anche per le prestazioni di alcuni singoli. Incluso Pio Esposito, schierato titolare al posto di Lautaro Martinez.

Scelta coraggiosa, da parte di Chivu, quella di affidarsi al talento dell’Under 21 in luogo del capitano, alle prese con problemi alla schiena. Prova fatta di buona volontà e di qualche spunto interessante, la sua. Anche se secondo alcuni esaltata fin troppo. E infatti in queste ore, il caso sui social sta montando.

Inter, bufera su Pio Esposito: “Campagna promozionale imbarazzante”

L’idea di diversi commentatori è che i pareri positivi su Pio Esposito siano eccessivi. Il giocatore ha sicuramente delle potenzialità interessanti, sostengono, ma ci si starebbe spendendo in troppi elogi non ancora motivati dai fatti.

Per alcuni, addirittura, il tutto sarebbe frutto di una specifica strategia mediatica, orchestrata addirittura dall’Inter stessa, per far lievitare l’hype attorno a lui e il suo valore economico. Ecco alcuni dei post apparsi su ‘X’ sull’argomento:

Io vorrei capire cosa ha di speciale uno che fa 5 partite in serie a e vale 45 milioni… in base a quale criterio?? Perché la stampa lo sta elogiando così tanto?

Yldiz allora vale 300 visto che l età è quasi la stessa?

Non è che serve plusvalenza a giugno? pic.twitter.com/iTMHxG9lpH — #CeferinOut1 (@ceferinout1) September 19, 2025

– #Yildiz 20 anni, 88 presenze in 1ª squadra, ha segnato in TUTTE le competizioni, 18 gol e 15 assist.

🙂Buon giocatore. – #PioEsposito 20 anni, le presenze in 1ª squadra si contano sulle dita di una “🖐manita”, 0 gol e 0 assist.

😱FENOMENO! Le narrazioni. pic.twitter.com/qGG6kZmlSx — Ivan BiancoNero_J (@IvanBiancoNeroJ) September 18, 2025

Zero tiri, zero gol, zero assist. Però ha corso.

Mai vista una campagna promozionale su un giocatore così pervasiva e contemporaneamente fondata sul nulla più assoluto.

Uno dalla fanzine dei cartonati se lo aspetta ma pure gli altri media?

Incredibile.#pioesposito pic.twitter.com/tyId91m2TL — 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔™ (@giampdisan) September 19, 2025

Uno scandalo la mancata nomina di Pio Esposito, è stato il dominatore assoluto della prima giornata di Champions, almeno a leggere quel giornale rosa con direttore Beppe Marotta. pic.twitter.com/aSZn65cp72 — GiUsEpPe (@JPeppp) September 19, 2025

Prima giornata di Champions per le italiane, prima puntata di “A riveder le stelle” sul mio canale. Ho parlato, tra le altre cose, di Pio Esposito e di una macchina mediatica pericolosa in una fase storica di povertà di talento per l’Italia. Link al video:… pic.twitter.com/NXmPWGPHcr — Antonio Belloni (@AntoBelloni01) September 19, 2025

E’ iniziata la canonizzazione di Pio Esposito, e’ cosi bravo che gli danno la sufficienza anche quando siede in panchina. Il sistema e’ marcio

“Gran visione di gioco!” per un passaggio di 5 metri. “Che giocata!” per aver respirato. pic.twitter.com/a7OZ1CKmh7 — Boboj29 (@Boboj29) September 18, 2025

La vicenda promette di far discutere ancora molto. Nel frattempo, si attende che il talento di Pio Esposito sbocci effettivamente, chissà, magari già a partire dalla prossima gara.