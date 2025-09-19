Atalanta
Lazio-Roma, ultimo derby per Sarri? L’indizio arriva dai bookmaker

Sempre più delicata la posizione del tecnico sulla panchina biancoceleste: il derby di domenica potrebbe essere decisivo

Inizio di stagione tutto in salita per la Lazio e Maurizio Sarri, con il mercato in entrata bloccato in estate per i noti problemi di liquidità e bilancio che hanno complicato fin da subito la situazione.

Sarri a rischio esonero
Sarri ha dovuto fare di necessità virtù in questo avvio di campionato, che però finora ha regalato solo delusioni alla Lazio. Non basta evidentemente il netto successo casalingo contro il pericolante Verona per salvare dalla bocciatura la squadra biancoleceste dopo le prime tre giornate.

La Lazio infatti all’esordio è stata subito sconfitta nella tana del Como, mentre nell’ultimo turno è caduta sul campo del Sassuolo che dopo due gare era ancora a zero punti in classifica.

Panchina Lazio, Sarri rischia grosso: il derby spartiacque per il futuro

Così la zona europea e i ‘sogni’ Champions resteranno una chimera per Lazio, che deve subito svoltare per non commettere subito la propria stagione.

Sul banco degli imputati, oltre alla società, finisce inevitabilmente anche Maurizio Sarri, tornato alla guida del capitolini l’ultima estate. Il tecnico ex Napoli, Juve e Chelsea si gioca tanto nel derby di domenica pomeriggio contro la Roma, che per certi versi potrebbe segnare la rinascita per la Lazio. Un’occasione di riscatto per squadra e allenatore, ma allo stesso tempo delicata in caso di nuovo tonfo anche al cospetto dei cugini romanisti.

Un ko nella stracittadina dell’Olimpico acuirebbe la crisi della Lazio e metterebbe con le spalle al muro Sarri, con il tecnico che potrebbe rischiare anche l’esonero in caso di flop in termini di risultato e prestazioni contro la Roma. Anche per i bookmaker la posizione di Sarri è più che traballante, con le agenzie ‘Netwin’ e ‘Snai’ che hanno sospeso (al momento è l’unico allenatore della Serie A) la quota relativa a un eventuale esonero del tecnico laziale.

Tempi duri per Sarri: il derby capitolino si preannuncia spartiacque per il futuro della Lazio e soprattutto dell’allenatore sulla panchina della squadra biancoceleste.

