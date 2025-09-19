Atalanta
Lazio-Roma, passi avanti per Rovella e anche Patric può tornare: le loro condizioni | CM.IT

La Lazio continua a sudare a Formello a due giorni dal derby. La squadra di Sarri si è allenata nuovamente nel pomeriggio con i soliti dubbi e ballottaggi di formazione

Il primo resta quello in mezzo al campo tra Rovella e Cataldi, col primo che non è al top e rischia di accomodarsi in panchina.

Sarri a rischio esonero
Oggi però qualche segnale positivo c’è stato, perché il 6 biancoceleste si è tornato finalmente ad allenare con il resto dei compagni a differenza del resto della settimana. Ma il dubbio resta. Ci sarà, ma non è detto dal 1’. Sarri poi si fida di Cataldi, con lui ha vissuto la stagione più importante in carriera e di garanzie ne offrirebbe.

Castellanos invece va verso una maglia dall’inizio nonostante una settimana non svolta al top. Sarri dovrà fare a meno di Lazzari, ma anche di Vecino che al massimo può trovare una convocazione.

L’altra novità è legata al probabile ritorno tra i convocati di Patric, che oggi ha ricominciato a lavorare gradualmente in gruppo e domenica potrebbe tornare almeno in panchina.

Per lo spagnolo un calvario che va verso la fine. Se non sarà nel derby sarà a Genova lunedì prossimo, ma rivederlo – anche solo formalmente – a disposizione già per domenica è uno scenario molto possibile.

