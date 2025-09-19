Juve, l’annuncio sul futuro in attacco: “Accordo praticamente fatto” | ESCLUSIVO

La Juventus ha iniziato la stagione nel segno di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, ma il loro futuro potrebbe essere divergente: ne abbiamo parlato nel corso di Juve Zone con il nostro ospite di puntata

Come ogni settimana sul canale YouTube di Calciomercato.it è uscito l’ultimo episodio di Juve Zone, lo speciale totalmente dedicato ai bianconeri, e il futuro delle due stelle è stato uno dei temi principali.

Intervenuto ai nostri microfoni, Cristiano Corbo di Tuttosport ha parlato del nuovo corso della Vecchia Signora: “Il cambio di rotta rispetto all’anno scorso è abbastanza netto, questa è una squadra in cui è facile riporre fiducia e per questo va dato credito a Igor Tudor“.

Uno dei principali artefici del buon inizio di stagione è certamente Kenan Yildiz, il cui futuro è definito: “Sempre più bianconero, le volontà di tutte le parti ha portato a un accordo e Yildiz guadagnerà una cifra superiore ai 5 milioni a stagione più bonus. Il che farà di Yildiz come uno dei giocatori che guadagnano di più alla Juventus. Sarà un rinnovo importante, si stanno decidendo gli ultimi dettagli, ma l’accordo è praticamente fatto. Secondo me già nelle prossime settimane potremmo vedere qualcosa già a livello social, proprio perché si sta preparando una campagna intorno a Yildiz”.

Tanto hype, come si dice ora, circonda anche Edon Zhegrova e Corbo non ha dubbi al riguardo: “Conceicao ha fatto vedere tante belle cose, ma gli manca sempre l’ultimo passaggio o la conclusione, che sono caratteristiche che Zhegrova invece ha. Il kosovaro ha mostrato subito personalità, la Juve quest’anno ha preso giocatori che hanno un impatto, sono giocatori che vedi subito. Zhegrova in questo può essere la punta di diamante”.

Juve, l’annuncio di Corbo: “Vlahovic più fuori che dentro”

Sempre nel corso del nostro speciale settimanale sulla Juventus uno dei temi più caldi è rimasto Dusan Vlahovic, diviso tra il presente in campo e il futuro incerto sul mercato. Cristiano Corbo ha dichiarato: “Tudor ha detto che lo vede meno pensieroso, probabilmente quando era l’unico centravanti si caricava di troppe aspettative. La partita col Borussia restituisce agli juventini un Vlahovic su cui fare affidamento”.

Sul futuro, invece, “bisognerà capire se il giocatore abbasserà le sue pretese, da parte di Vlahovic c’è sempre stata la volontà di proseguire con la Juventus, bisogna capire se sarà subordinata anche dalla richiesta economica. Al momento, resta più fuori che dentro perché non ci sono ancora le condizioni per il rinnovo”.

Infine, uno passaggio anche sul mercato di gennaio: “Io credo che la rosa sia incompleta e che già in estate la Juve un esterno a destra lo voleva prendere. Magari qualcosina a centrocampo potrà arrivare, dipenderà tutto da quanto la Juve avrà la voglia e la possibilità di spendere”