In estate Inter, Roma e Juve, ora c’è il Milan: perché il centrocampista è così desiderato

Occasione in Premier League per il Milan di Allegri: rossoneri in prima fila dopo Inter, Juventus e Roma. Tutti i dettagli

Il calciomercato non si ferma mai. A poche settimane dalla chiusura della sessione estiva, club e dirigenze sono già al lavoro in vista delle prossime finestre. I primi obiettivi e nomi caldi sono quelli dei calciatori in scadenza di contratto a giugno 2026, quando non mancheranno nuove occasioni di mercato anche per le big della Serie A.

Il Tottenham, ad esempio, starebbe valutando la possibilità di vendere Yves Bissouma al Milan, come rivelato in Inghilterra da ‘SportsBoom’. L’esperto centrocampista e Nazionale maliano è ormai fuori dal progetto tecnico degli Spurs dopo l’arrivo del nuovo allenatore Thomas Frank. Nonostante il forte interesse di West Ham ed Everton, il club londinese sarebbe intenzione a cederlo all’estero e non ad un rivale della Premier League.

Gli Spurs speravano di vendere Bissouma o di cederlo in prestito prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, Bissouma è rimasto al Tottenham e non ha ancora giocato in questa stagione, con Frank che sembra averlo ormai escluso dai suoi piani. Gli era stato offerto proprio il Milan prima della chiusura del mercato, ma i due club non sono arrivati all’accordo. L’ex Brighton sarebbe finito ai margini anche per i suoi continui ritardi ed è ormai sul mercato.

Calciomercato Milan, occasione dal Tottenham: tutti i dettagli

Bissouma è in scadenza di contratto a giugno 2026 e per questo motivo fa gola anche alle big italiane. Dopo Roma, Inter e Juventus, ora anche il Milan starebbe valutando l’affare in vista della sessione invernale di gennaio.

Ad oggi la sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, ma con l’avvicinarsi della scadenza del contratto è destinata a scendere ancora. Occhi puntati, dunque, anche sull’occasione Bissouma in casa rossonera. Tare ed il suo staff sono già al lavoro in vista del mercato invernale.

