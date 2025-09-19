DIRETTA Serie A, Lecce-Cagliari: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Di Francesco e i rossoblu di Pisacane in tempo reale

Il Cagliari fa visita al Lecce in Salento nell’anticipo del venerdì che apre la quarta giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma opposto che sarà diretto dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Reduci dalla pesante sconfitta in trasferta contro l’Atalanta, che ha fatto seguito a quella casalinga contro il Milan, i giallorossi di Eusebio Di Francesco vanno a caccia della prima vittoria di questa stagione. Lo scopo è quello di centrare tre punti per abbandonare l’ultima posizione in classifica e agganciare proprio i sardi a quota 4.

I rossoblu di Vincenzo Pisacane, invece, vengono dalla bella vittoria sul Parma, ma avevano fatto bene anche in precedenza. Dal pareggio all’esordio contro la Fiorentina alla sconfitta di misura contro i campioni in carica del Napoli. Serve un altro successo per prepararsi al meglio al match di Coppa Italia contro il Frosinone. La passata stagione i salentini si imposero col risultato di 1-0 grazie al gol di Krstovic.

Lecce-Cagliari, formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra Lecce e Cagliari live in tempo reale.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Adopo, Prati; Folorunsho; Esposito, Belotti. All. Pisacane

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese e Cremonese 7; Milan e Roma 6; Atalanta 5; Como, Cagliari e Torino 4; Inter, Bologna, Lazio e Sassuolo 3; Fiorentina, Genoa e Verona 2; Pisa, Parma e Lecce 1.

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Frosinone martedì 23 settembre ore 17; Milan-Lecce martedì 23 settembre ore 21.