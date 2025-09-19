Conte, ritorno amaro in Champions League: “Inadeguato e perdente”

La prima sconfitta stagionale del Napoli di Antonio Conte arriva in Champions League: il verdetto sul tecnico azzurro

È arrivata a Manchester, contro il City di Pep Guardiola, la prima caduta stagionale del Napoli di Conte. Gli azzurri non sono riusciti a resistere ad Haaland e compagni dopo l’espulsione di Di Lorenzo, che ha costretto i campioni d’Italia in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco.

Haaland e l’incontenibile Doku hanno piegato la resistenza del Napoli e nonostante l’inferiorità numerica Antonio Conte non è stato esente da critiche. Ritorno in Champions amaro per il tecnico azzurro, che dopo l’espulsione di Di Lorenzo ha deciso di sostituire subito Kevin De Bruyne nella sua Manchester. Una scelta forte, non condivisa da molti, che criticano soprattutto l’atteggiamento del suo Napoli.

Napoli, Conte bocciato: “Inadeguato in Champions League”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Conte in Champions si conferma inadeguato, sa vincere solo in Italia quando ci riesce. — Oreste Felicità (@OFelicit) September 18, 2025

Conte a parità di rosa viene umiliato da Guardiola. Perché nel calcio esistono le categorie e la Champions non è categoria sua — Stefano Sensi pt.2 (@StephSensi10) September 18, 2025

La storia di Antonio conte in Champions league è di un juric qualsiasi. — Donato Cavallo 🐎 (@DonatoCavallo6) September 19, 2025

conte ha trasmesso mentalità e identità ai suoi? se è riferito alla champions è quella perdente che lui ha da sempre — nino commis (@ToninoCommis) September 19, 2025

Non è un ritorno amaro in Champions per Conte, anzi paradossalmente…gli è andata bene l’espulsione! Avesse giocato alla pari avrebbe preso minimo 5 gol invece costretto alla difesa ad oltranza, ha ridotto il rischio…goleada! La differenza tecnica e di gioco è abissale! — amesis (@amesis11) September 19, 2025

Bello il gioco di Conte in Champions…schema 1 /10 — Franco Conti🗽🇮🇹🇺🇦🇪🇺 (@FrancoConti60) September 19, 2025

Sbattuto fuori dal Galatasaray in Champions , e perso una possibilita di giocare una finale uel contro Benfica. Diciamo la verità , Conte è un allenatore , che spreca un competizione per vincere uno scudetto , l‘ha fatto ovunque , nella Juve nel Chelsea nell‘Inter etc. — Steven Tahiri (@tahiri_steven) September 19, 2025

Come si dice, chi nasce tondo non muore quadrato, a Conte la Champions non piace proprio — AngeloFAFFJ, 5-0, 3x⭐+8 (@angvtond) September 19, 2025

conte in champions è questa roba qua

1 tiro — LAUTARITO MUSSOLINEZ (@ExApostolo) September 19, 2025

conte avrà pure potuto vedere lati positivi nella partita contro il city ma il problema è che non vede mai la champions (purtroppo per il napoli) — nino commis (@ToninoCommis) September 19, 2025

Conte ed il suo Napoli sono subito costretti a rincorrere in Champions League: contro Sporting e PSV Eindhoven gli azzurri avranno già poco margine di errore per non rischiare di compromettere il cammino europeo.