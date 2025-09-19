Atalanta
Conte, ritorno amaro in Champions League: “Inadeguato e perdente”

La prima sconfitta stagionale del Napoli di Antonio Conte arriva in Champions League: il verdetto sul tecnico azzurro

È arrivata a Manchester, contro il City di Pep Guardiola, la prima caduta stagionale del Napoli di Conte. Gli azzurri non sono riusciti a resistere ad Haaland e compagni dopo l’espulsione di Di Lorenzo, che ha costretto i campioni d’Italia in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco.

Haaland e l’incontenibile Doku hanno piegato la resistenza del Napoli e nonostante l’inferiorità numerica Antonio Conte non è stato esente da critiche. Ritorno in Champions amaro per il tecnico azzurro, che dopo l’espulsione di Di Lorenzo ha deciso di sostituire subito Kevin De Bruyne nella sua Manchester. Una scelta forte, non condivisa da molti, che criticano soprattutto l’atteggiamento del suo Napoli.

Napoli, Conte bocciato: “Inadeguato in Champions League”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Conte ed il suo Napoli sono subito costretti a rincorrere in Champions League: contro Sporting e PSV Eindhoven gli azzurri avranno già poco margine di errore per non rischiare di compromettere il cammino europeo.

