Vlahovic-Juve, rinnovo o addio: non ci sono più dubbi

Il futuro di Dusan Vlahovic al centro dei pensieri del popolo bianconero: svolta dopo il pari contro il Borussia Dortmund

Juventus-Borussia Dortmund è stato senz’altro un test importante per la crescita del gruppo di Igor Tudor. I bianconeri, infatti, hanno reagito nella prima stagionale in campo europeo rimontando una gara che pareva ormai persa.

Grande protagonista – e non è una novità ultimamente – è stato Dusan Vlahovic, partito dalla panchina e autore di due gol decisivi per il 4-4 finale. L’attaccante serbo vive uno stato di grazie, nonostante da un punto di vista contrattuale non conosca al momento con certezza il suo futuro.

Dal tanto ventilato addio la scorsa estate con il Milan di Allegri alla finestra alla permanenza a Torino, quasi da outsider, a maggior ragione dopo l’arrivo a zero di Jonathan David. Oggi Vlahovic è una risorsa incredibilmente preziosa. E i numeri, a tal proposito, parlano molto chiaro.

Juve-Vlahovic, i numeri del serbo

Dusan Vlahovic sembra rinato. Nonostante l’estate lo abbia di fatto allontanato – forse in maniera definitiva – dalla maglia bianconera, il centravanti serbo è tornato a segnare con una regolarità impressionante. Numeri che oggi, a dirla tutta, possono mettere Tudor in difficoltà: perché con un Vlahovic in forma smagliante anche David rischia il posto. 3 gol in 2 partite in Serie A, doppietta nella prima presenza in Champions. Ancor prima 2 gol in 3 apparizioni al Mondiale per Club. Ad oggi, eccezionale.

Nel consueto sondaggio che vi abbiamo proposto sulla pagina ‘X’ di Calciomercato.it il tema è stato proprio Dusan Vlahovic ed un futuro alla Juventus che, ad oggi, sembra più incerto che mai.

“Dusan Vlahovic eroe della serata di Champions e ancora decisivo entrando dalla panchina: cosa dovrebbe fare la Juventus sul futuro del bomber serbo?”, questa la nostra domanda a cui avete risposto in tantissimi tramite il sondaggio. Delle tre opzioni proposte la meno apprezzata è sicuramente quella di una cessione del centravanti classe 2000 nel mese di gennaio, com il 16,7% delle preferenze.

Un’eventualità complicata e lo sarebbe ancor di più se l’attaccante di Belgrado dovesse continuare a segnare con questa straordinaria regolarità. Con solo il 18,8% l’addio a zero, a fine stagione, quando il contratto di Vlahovic con la Juventus scadrà ufficialmente. L’opzione sicuramente più apprezzata da tifosi e lettori è sicuramente quella che riguarda un potenziale rinnovo con la Vecchia Signora.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Dusan #Vlahovic eroe della serata di Champions e ancora decisivo entrando dalla panchina: cosa dovrebbe fare la #Juventus sul futuro del bomber serbo? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 17, 2025

Secondo i lettori di Calciomercato.it la dirigenza bianconera dovrebbe provare a cercare un accordo per tenersi stretto a lungo – ben oltre il 2026 – l’ex punta della Fiorentina. Il 64,6% dei voti è confluito proprio in questa possibilità: il popolo bianconero, dunque, non ha dubbi e spera nel rinnovo del 25enne di Belgrado.