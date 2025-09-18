Atalanta
Manchester City-Napoli, pasticcio Di Lorenzo e Conte stravolge tutto

Episodio chiave in Manchester City-Napoli, con l’intervento del VAR che condanna il capitano azzurro

Attorno al 21′ del primo tempo momento chiave in Manchester City-Napoli e Antonio Conte è costretto a cambiare tutto. Infatti, a causa dell’intervento VAR, il direttore di gara è costretto ad estrarre il cartellino rosso per il capitano azzurro.

Pasticcio di Giovanni Di Lorenzo, su un bel pallone in verticale per Haaland. Il norvegese era praticamente pronto per calciare al limite dell’area. Il difensore del Napoli entra in tackle, ma senza trovare il pallone. In un primo momento, l’arbitro Zwayer fa continuare il gioco, pensando che la scivolata fosse corretta. E invece i suoi assistenti rivedono le immagini. Il VAR condanna Di Lorenzo che da ultimo uomo abbatte Haaland e viene giustamente espulso dopo il controllo al monitor.

Di Lorenzo espulso, De Bruyne fuori: la scelta di Conte

Napoli in dieci uomini dal 21esimo del primo tempo. E pochi minuti più tardi, Antonio Conte stravolge la formazione togliendo De Bruyne, nel suo stadio, nella sua partita, per inserire Olivera. Una sostituzione coraggiosa in una giornata particolare per il centrocampista belga, che non ha battuto ciglio ed è uscito velocemente per dare il cambio al compagno.

De Bruyne ha salutato i suoi tifosi, poi si è seduto in panchina. Il primo a dargli il cinque è stato Cristian Stellini, il vice allenatore di Antonio Conte. Poi ha incitato i suoi compagni in campo. Atteggiamento da vero campione. E forse un ritorno a Manchester che avrebbe voluto finisse in altro modo.

