Kljajic resta in Italia: accordo raggiunto con la Triestina – Calciomercato.it

L’attaccante croato era senza squadra dopo la risoluzione con la Reggiana
Noa Kljajic resta in Italia. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’attaccante croato ha raggiunto un accordo con la Triestina sulla base di un contratto triennale.
Diciannove anni compiuti lo scorso maggio, Kljajic è una punta di 195cm cresciuta calcisticamente in Germania. Gli anni formativi più importanti sono stati quelli al Magonza, l’ultimo club tedesco prima del trasloco in Italia avvenuto nell’estate di un anno fa.
Alla Reggiana, nella formazione Primavera, ha messo a segno 5 gol. Il primo settembre la risoluzione del contratto con gli emiliani, e ora – dopo poco più di quindici giorni – l’intesa con la squadra ultima nel Girone A di Serie C.