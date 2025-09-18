Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Kljajic resta in Italia: accordo raggiunto con la Triestina

Foto dell'autore

L’attaccante croato era senza squadra dopo la risoluzione con la Reggiana

Noa Kljajic resta in Italia. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’attaccante croato ha raggiunto un accordo con la Triestina sulla base di un contratto triennale.

Kljajic con la maglia della Reggiana
Kljajic resta in Italia: accordo raggiunto con la Triestina – Calciomercato.it

Diciannove anni compiuti lo scorso maggio, Kljajic è una punta di 195cm cresciuta calcisticamente in Germania. Gli anni formativi più importanti sono stati quelli al Magonza, l’ultimo club tedesco prima del trasloco in Italia avvenuto nell’estate di un anno fa.

Alla Reggiana, nella formazione Primavera, ha messo a segno 5 gol. Il primo settembre la risoluzione del contratto con gli emiliani, e ora – dopo poco più di quindici giorni – l’intesa con la squadra ultima nel Girone A di Serie C.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie