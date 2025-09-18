Inter, via libera alla cessione di Lautaro Martinez: scelta già fatta

I nerazzurri sono usciti vittoriosi dalla trasferta con l’Ajax senza l’argentino e con Pio Esposito-Thuram al suo posto, convincendo molti a privarsi di lui

L’Inter si è rialzata dopo due brutte sconfitte in campionato. La vittoria in casa dell’Ajax ha senza dubbio risollevato il morale della squadra così come dei tifosi, con una buona prestazione. Contavano soprattutto i tre punti, ma anche dare risposte oltre il risultato era importante. Soprattutto considerando che la squadra di Chivu arrivava da un ko casalingo con l’Udinese e quello con la Juventus facendosi ribaltare nei 10 minuti finali.

Non solo, perché ottimi segnali sono arrivati anche da Francesco Pio Esposito, che ha preso il posto di Lautaro Martinez. L’argentino non era al meglio, è stato costretto a saltare il match per un problema alla schiena che però sembra in via di risoluzione. A decidere la sfida della Johan Cruyff Arena è stato il ‘collega’ di reparto Marcus Thuram con una doppietta, tutta di testa. Ormai una specie di abitudine per il francese, che anche allo Stadium aveva segnato il 3-2 con una bella zuccata.

Insomma, almeno mercoledì sera il reparto offensivo dell’Inter ha funzionato anche senza il suo numero 10. Per sua fortuna, nonostante il mancato arrivo di Lookman, le punte a Chivu di certo non mancano considerando anche Bonny. Una partenza col piede giusto che scaccia un po’ i fantasmi di questi giorni dopo la sconfitta con la Juve.

Inter, i tifosi hanno deciso: Lautaro Martinez può partire

Proprio alla luce della prestazione degli attaccanti nerazzurri e del risultato maturato ad Amsterdam, anche in Champions League e con un calciatore molto talentuoso anche se inesperto, l’Inter ha dimostrato comunque di poter fare a meno di Lautaro Martinez. E in virtù di questo abbiamo chiesto ai nostri followers su Telegram se con questo Thuram, a viale della Liberazione potrebbero anche addirittura cedere il capitano.

E il risultato è stato per certi versi sorprendente considerando la percentuale bulgara. Addirittura il 64% ha risposto “Sì, il suo tempo all’Inter è finito” mentre il restante 36% ha votato per “No, meglio cedere il francese”. Cifre e numeri inaspettati ma che sono un po’ il sintomo di un’imprescindibilità che probabilmente negli ultimi due anni è diventata inferiore. Soprattutto considerando che in rampa di lancio c’è un giovane assai promettente come Pio Esposito, che ha caratteristiche molto più da prima punta.

L’argentino inoltre ha un contratto pesante da 9 milioni a stagione ed è già arrivato al culmine della carriera. Di sicuro avrebbe mercato tra i principali top club europei e una sua cessione risolverebbe parecchio al bilancio dell’Inter, che ha bisogno di ristrutturare e svecchiare ancora diversi reparti.