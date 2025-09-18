Inter, esonero di Chivu e Vlahovic a zero: “La società l’ha messo in conto” | ESCLUSIVO

I nerazzurri non sono partiti bene in campionato e subito sono circolate voci su un cambio immediato in panchina, ma anche possibili ribaltoni sul mercato

L’Inter rialza la testa ad Amsterdam. Nell’esordio in Champions League in questa stagione la squadra di Chivu reagisce ai due schiaffoni in campionato firmati Udinese e Juventus. In particolare in questo inizio di stagione non avevano convinto diverse scelte da parte del tecnico romeno, ritenuto ancora inesperto per certi palcoscenici. Tanto che qualcuno ha parlato già di esonero o di eventuali sostituti nel caso in cui la situazione fosse precipitata.

La vittoria con l’Ajax ha sicuramente contribuito a rasserenare un po’ gli animi. Due gol fatti senza subirne, nonostante l’assenza del capitano Lautaro Martinez. “Le voci sull’esonero di Chivu? Quando sei all’Inter se fai dei risultati negativi è chiaro che poi si parla comunque di situazioni difficili. Io credo che se una società decide di affidare l’Inter a un allenatore che ha 13 partite di Serie A alle spalle, mette anche in conto che gli inizi possano essere difficili. Perché tu non puoi chiedere la luna, per di più dopo un mercato che è stato fatto comunque in maniera totalmente diversa rispetto a come stava partendo”, le parole di Mattia Todisco a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Il giornalista de ‘Il Giorno’ sottolinea anche alcune incongruenze sul mercato: “Si è partiti in un modo e poi si è andati totalmente in un’altra parte. Io penso onestamente che un po’ tutti ci aspettassimo che su sei acquisti l’idea di ringiovanire potesse passare attraverso l’acquisto di tre, quattro giocatori sotto i 23 anni. Ma non tutti i 23 anni, tranne poi Akanji che però ripeto ha sostituito un quasi pari età, perché Pavard ne ha 29. Quindi si è andati in una direzione un po’ diversa rispetto a quello che pensavamo, però se fai questo tipo di mercato poi non puoi chiedere la luna a Chivu. Ti puoi aspettare che ci siano delle difficoltà”.

Inter, Todisco: “Niente Vlahovic, sì a un Lookman”

A proposito di mercato, si sta parlando già di alcune possibili mosse già nella sessione invernale di gennaio, oppure di investimenti per la prossima stagione. Tra questi anche Dusan Vlahovic, in scadenza. Ma su serbo Mattia Todisco ha delle riserve: “Dico no, perché non credo onestamente che si possa andare su un giocatore a scadenza che quindi chiederà delle cifre abbastanza alte, vicine a quelle che guadagna adesso, e che non credo sia in procinto di scavalcare la ThuLa. A quel punto facevi l’investimento cercando di prendere Jonathan David a parametro zero”.

“Secondo me in attacco se fai l’investimento lo fai su un giocatore delle caratteristiche di Lookman. Che non sarà più Lookman, perché comunque l’affare non va in porto anche per il comportamento stesso di Lookman. Perché l’Inter era a 5 milioni dal poterlo prendere e non fa il passo decisivo anche perché la dirigenza ha comunque fatto delle riflessioni su un giocatore che per due estati di fila diserta gli allenamenti perché vuole andare in un’altra parte – conclude il giornalista a ‘TiAmoCalciomercato’ -. Quello che più mi ha stupito è che non si sia andati a prendere un “clone”, come fatto dalla Juve con Openda e dal Milan con Nkunku”.