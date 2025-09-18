Calhanoglu, sì al grande ‘tradimento’: rivelazioni clamorose. Ed è ancora tutto in ballo

Il centrocampista turco poteva lasciare l’Inter in estate con l’offerta del Galatasaray, che però non è l’unica ad essersi fatta avanti

Una delle telenovele principali di mercato in questa ultima sessione è stata sicuramente quella legata ad Hakan Calhanoglu. Il turco sembrava ormai destinato a lasciare l’Inter, un ciclo arrivato al termine dopo la finale di Parigi. Il Galatasaray era la squadra decisamente più interessata, ci sono stati dei colloqui con i nerazzurri ma le cifre non hanno mai lontanamente combaciato.

Dalla Pinetina la richiesta superava i 30-35 milioni mentre l’offerta a stento sforava quota 15. Insomma, i presupposti non sembravano esserci e poi ognuno ha cambiato obiettivo. Calhanoglu, dopo aver saltato il Mondiale per Club, ha lavorato per recuperare dai suoi problemi fisici e al ritorno al centro sportivo si è fermato a parlare con i giornalisti: “Non è stata una vacanza facile, ma sono contento di restare. Con Lautaro tutto chiarito, avevamo la testa piena”.

Tra le incognite c’erano anche infatti i rapporti all’interno dello spogliatoio dopo lo sfogo del capitano nerazzurro e la risposta via social del turco. Una serie di episodi che stavano appunto spingendo Calhanoglu lontano dalla Serie A. Il Galatasaray lo voleva e lo stesso calciatore era disponibile a tornare in patria, tra l’altro con la squadra per cui fa il tifo. Ma in Turchia sono ancora convinti che non sia affatto finita qui.

Calhanoglu, il presidente del Fenerbahce rivela tutto a sorpresa

Nel frattempo Calhanoglu è ripartito con grandi numeri tra campionato e Champions League. Tolto l’esordio col Torino in cui era squalificato, il classe ’94 è tornato in campo nel ko con l’Udinese, poi la super doppietta contro la Juventus. Un segnale importante di quanto sia in questo momento del tutto nel progetto, anche se le sue giocate non sono bastate a evitare la sconfitta. Poi è arrivato il doppio assist in Champions League contro l’Ajax per le due reti di Thuram. Totale: 3 partite, 2 gol e 2 assist. Non male.

Ma in Germania la ‘Bild’ racconta e riporta le parole del presidente del Fenerbahce Ali Koc che rivela un incredibile retroscena: “Diversi giocatori, allenatori e agenti mi hanno detto che Calhanoglu era disponibile e si adattava perfettamente al profilo che stavamo cercando”. C’è stato poi addirittura un incontro tra lo stesso Koc e il giocatore dell’Inter: “Ho parlato con Hakan e gli ho chiesto: ‘Sei un tifoso del Galatasaray, ma vuoi comunque trasferirti al Fenerbahce?'” E sorprendentemente la risposta sarebbe stata sì.

Alla fine non c’è stato l’accordo: “Non abbiamo discusso di cifre e ho chiesto il numero del suo agente. Non ripeterò quello che mi ha detto perché non ho il permesso di farlo”. Una dichiarazioni in controtendenza rispetto a quella dello stesso procuratore di Calhanoglu, Gordon Stipic, che ha smentito incontri sia col Fenerbahce che col Galatasaray. E di certo non si può escludere che anche lo stesso Ali Koc – come i grandi rivali cittadini – si presenti nuovamente a gennaio per provare a portare via il centrocampista dall’Inter.