Serie A, gli arbitri della quarta giornata: a Sozza il derby Lazio-Roma

Foto dell'autore

Sabato Juventus e Milan in trasferta contro Verona e Udinese, mentre domenica l’Inter riceve il Sassuolo

Sono stati designati gli arbitri della quarta giornata del campionato di Serie A. Si parte venerdì con il primo anticipo che mette di fronte Lecce Cagliari, match affidato a Zufferli. Domenica all’ora di pranzo il derby della Capitale tra Lazio e Roma che sarà diretto da Sozza.

Arbitri Serie A, Sozza per il derby Lazio-Roma
L’arbitro Sozza designato per il derby Lazio-Roma (LaPresse) – Calciomercato.it

Negli anticipi del sabato scendono in campo la Juventus e il Milan in trasferta rispettivamente contro il Verona e l’Udinese, che saranno dirette nell’ordine da Rapuano e da Doveri. Il posticipo domenicale vede l’Inter ospitare il Sassuolo, match per il quale il designatore Rocchi ha scelto Marinelli. Il programma si chiude lunedì con Napoli-Pisa affidato a Crezzini. Ecco tutti gli accoppiamenti:

LECCE – CAGLIARI Venerdì 19/09 h. 20.45
ZUFFERLI
DI GIOIA – YOSHIKAWA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA

BOLOGNA – GENOA Sabato 20/09 h. 15.00
COLLU
MORO – LUCIANI
IV: J.L. SACCHI
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI

VERONA – JUVENTUS Sabato 20/09 h. 18.00
RAPUANO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: MASSA

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45
DOVERI
CECCONI – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA

LAZIO – ROMA h. 12.30
SOZZA
BACCINI – VECCHI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSA

TORINO – ATALANTA h. 15.00
COLOMBO
ZINGARELLI – BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: GUIDA
AVAR: MARESCA

CREMONESE – PARMA h. 15.00
LA PENNA
ROSSI M. – ROSSI C.
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: NASCA

FIORENTINA – COMO h. 18.00
BONACINA
CAPALDO – POLITI
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO

INTER – SASSUOLO h. 20.45
MARINELLI
MONDIN – ROSSI L.
IV: PERRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: CHIFFI

NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA

