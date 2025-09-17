Serie A, gli arbitri della quarta giornata: a Sozza il derby Lazio-Roma

Sabato Juventus e Milan in trasferta contro Verona e Udinese, mentre domenica l’Inter riceve il Sassuolo
Sono stati designati gli arbitri della quarta giornata del campionato di Serie A. Si parte venerdì con il primo anticipo che mette di fronte Lecce e Cagliari, match affidato a Zufferli. Domenica all’ora di pranzo il derby della Capitale tra Lazio e Roma che sarà diretto da Sozza.
Negli anticipi del sabato scendono in campo la Juventus e il Milan in trasferta rispettivamente contro il Verona e l’Udinese, che saranno dirette nell’ordine da Rapuano e da Doveri. Il posticipo domenicale vede l’Inter ospitare il Sassuolo, match per il quale il designatore Rocchi ha scelto Marinelli. Il programma si chiude lunedì con Napoli-Pisa affidato a Crezzini. Ecco tutti gli accoppiamenti:
LECCE – CAGLIARI Venerdì 19/09 h. 20.45
ZUFFERLI
DI GIOIA – YOSHIKAWA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
BOLOGNA – GENOA Sabato 20/09 h. 15.00
COLLU
MORO – LUCIANI
IV: J.L. SACCHI
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
VERONA – JUVENTUS Sabato 20/09 h. 18.00
RAPUANO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: MASSA
UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45
DOVERI
CECCONI – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
LAZIO – ROMA h. 12.30
SOZZA
BACCINI – VECCHI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSA
TORINO – ATALANTA h. 15.00
COLOMBO
ZINGARELLI – BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: GUIDA
AVAR: MARESCA
CREMONESE – PARMA h. 15.00
LA PENNA
ROSSI M. – ROSSI C.
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARINI
AVAR: NASCA
FIORENTINA – COMO h. 18.00
BONACINA
CAPALDO – POLITI
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – SASSUOLO h. 20.45
MARINELLI
MONDIN – ROSSI L.
IV: PERRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GIUA