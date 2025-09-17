Atalanta
Scippo al Napoli a gennaio: allarme per Conte

Si accende già il calciomercato, i partenopei rubano l’occhio e registrano l’interessamento di un club importante per uno dei loro migliori elementi

Il banco di prova europeo dopo i primi riscontri del campionato, c’è tanto interesse per capire come si districheranno le compagini nostrane. Soprattutto per il Napoli, che ha approcciato la nuova stagione in Serie A con notevole forza e convinzione, onorando sul campo il suo rango di campione d’Italia in carica e dando a vedere di essere, per il momento, la squadra da battere.

Scippo al Napoli a gennaio: allarme per Conte

Gli azzurri scudettati ora si mettono alla prova in Champions League. Esordio durissimo contro il Manchester City, sarà interessante osservare come Conte cercherà di risolvere il rebus Guardiola. L’allenatore pugliese vuole senza dubbio farsi valere anche nella principale competizione continentale, nella quale non è mai stato particolarmente fortunato. Di sicuro, dopo lo scudetto dello scorso anno e le prime prestazioni della stagione attuale, molti occhi, nazionali e internazionali, sono su di lui.

Il discorso vale non soltanto per l’ex Ct della Nazionale, ma anche per la squadra che allena, in tutte le sue componenti. Napoli che si è reso protagonista di un mercato di altissimo livello, ma che dovrà fare fronte ai tentativi di altri club di strappargli i giocatori migliori.

Napoli, il Liverpool bussa per Beukema: ci provano già in inverno

Appena arrivato, Sam Beukema ha avuto un ottimo impatto in azzurro. Alla prima da titolare, subito in gol. L’olandese è stato uno dei colpi migliori dei partenopei, per rinforzare il reparto difensivo, ma in Inghilterra il Liverpool mette già gli occhi su di lui.

Napoli, il Liverpool bussa per Beukema: ci provano già in inverno

Secondo il sito britannico ‘Team Talk’, già a gennaio i ‘Reds’ faranno un tentativo. E intanto osserveranno da vicino, con degli scout, il match del difensore contro il City in Champions. Difficile pensare che il Napoli lo lasci andare subito e che il giocatore intenda cambiare maglia dopo pochi mesi, ma guai a dare qualcosa per totalmente scontato nel mercato.

