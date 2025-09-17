“Pulisic via dal Milan”: annuncio improvviso dall’America

L’attaccante americano al centro di un possibile intrigo di mercato: occhio all’annuncio su Pulisic arrivato poche ore fa

La vittoria sul Bologna, seppur di ‘corto muso’, ha regalato certezze e tre punti pesantissimi per la classifica del Milan di Massimiliano Allegri. Una vittoria nel segno di Luka Modric, protagonista di una grande prestazione davanti ai suoi nuovi tifosi.

6 punti in tre giornate, a 3 dalla vetta con la medesima distanza che avvantaggia i rossoneri sull’Inter. Un inizio di campionato scoppiettante, con già tante sorprese e qualche conferma. Per il Milan una di queste è certamente Christian Pulisic, tra i migliori in una stagione sciagurata come quella passata e oggi pedina molto importante per Allegri. I numeri, al momento, non lo celebrano come l’anno scorso.

Perché l’americano in tre uscite ufficiali si è ritrovato per ben due volte a partire dalla panchina, subentrando sia contro il Lecce che contro il Bologna. In ambedue le situazioni, però, l’ex Chelsea è risultato devastante, ha avuto un impatto significativo. Un’idea, quella di puntarvi a gara in corso come ‘arma’ per punire le difese avversarie già sfiancate da almeno un tempo di gioco, che sta stuzzicando Massimiliano Allegri.

Nel 3-5-2 disegnato dal tecnico di Livorno Pulisic, almeno in teoria, potrebbe occupare solo uno slot: quello della seconda punta al fianco di Rafa Leao. Ad oggi però le assenze lì davanti e gli impegni con gli Stati Uniti hanno portato l’americano a giocare meno: un potenziale cruccio che ha riaperto la porta ad un clamoroso addio nel prossimo futuro.

Addio Pulisic: tifosi del Milan in ansia

Ne è convinto Brad Friedel, ex portiere della Nazionale americana che in un’intervista a ‘Goal‘ ha detto la sua sul momento di Pulisic dandogli un consiglio che, di certo, non sarà piaciuto ai tifosi milanisti: quello di pensare al possibile addio ai rossoneri.

“Si tratta di un club enorme che sta rendendo al di sotto delle aspettative, lui ha fatto bene nella scorsa stagione ma sono arrivati ottavi. Se il Milan finisce ottavo significa che la gente sta perdendo il suo lavoro, cosa successa l’anno scorso. Se dovessi dargli un consiglio guarderei le altre squadre in Europa e vedrei cosa succede al Milan“.

Se risultati positivi non dovessero arrivare, dunque, per Friedel Pulisic dovrebbe pensare ad un cambio di casacca nel prossimo futuro.

Specialmente per un motivo: “Mi assicurerei di giocare nell’anno del Mondiale. Ora gioca, quindi è l’ideale. Ma terrei un occhio aperto su qualcos’altro“, ha concluso il 54enne americano. Per Pulisic, sotto contratto col Milan fino al 30 giugno 2027, ad oggi le presenze racimolate sono quattro – Coppa Italia compresa – anche 2 reti all’attivo.