Mourinho torna in panchina: la Champions lo aspetta di nuovo

Lo Special One si prepara a tornare in sella, contatti nella notte e intesa a un passo

Poche settimane dopo il suo esonero, Josè Mourinho può tornare in panchina. Il portoghese aveva visto concludersi in malo modo la sua avventura con il Fenerbahce, per via dell’esclusione dalla Champions League, agli spareggi di agosto.

Nonostante il bilancio complessivo del suo percorso in Turchia non sia stato particolarmente lusinghiero e l’esonero fosse stato accompagnato da molte polemiche, però, lo Special One è in vista di un nuovo orizzonte professionale. Un grande ritorno, proprio sul palcoscenico della Champions.

Mourinho, ritorno al Benfica 25 anni dopo: scelto per il dopo Bruno Lage

Lì dove tutto è iniziato, Mourinho può tornare al Benfica. Aveva iniziato la sua carriera ad alto livello proprio al Da Luz, durando però appena 10 partite, nel 2000/2001, dimettendosi avvertendo di non avere, all’epoca, la fiducia della società.

Oggi, invece, secondo quanto riportato da ‘CNN Portugal’, è lui il nome che sarebbe stato scelto da Rui Costa per prendere il posto di Bruno Lage. Fatale, all’ormai ex allenatore, la clamorosa sconfitta in casa per 3-2 contro il Qarabag, al debutto in Champions, dopo essere andati in vantaggio per 2-0 nei primi minuti di gara.

In conferenza stampa, comunicando l’esonero di Lage, Rui Costa aveva glissato sul nome di Mourinho, ma nella notte, evidentemente, i contatti sono avanzati molto. Si attendono sviluppi ulteriori e ufficiali nelle prossime ore.