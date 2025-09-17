Juve, salta il big match di Champions: infortunio grave

Una notizia inattesa quella dell’infortunio del big che salterà diverse partite: out anche in vista della Champions League

Una serata, a suo modo, indimenticabile. Tra alti e bassi la Juventus di Igor Tudor ha bagnato l’esordio stagionale in Champions League con uno spettacolare 4-4 – all’Allianz Stadium – contro il Borussia Dortmund.

Una gara che ha messo in risalto soprattutto il carattere dei ragazzi di Tudor, capaci di rimontare per ben tre volte lo svantaggio accumulato. Il pari allo scadere grazie ai gol prima di un ritrovato Vlahovic e poi di Lloyd Kelly hanno evitato il tracollo già alla prima in campo europeo. La Juventus è attesa da un percorso di crescita lungo e tortuoso che sarà segnato, inevitabilmente, da momenti di grande soddisfazione ed altri deludenti. Adesso una ‘doppietta’ in campionato, contro Hellas Verona prima e Atalanta poi, prima di tornare a calcare i campi europei contro il Villarreal.

La questione infortuni resta delicata, per la Juventus e non soltanto, visto che quella appena cominciata sarà una stagione carica di impegni, con un calendario mai così folto. Ecco perché saranno fondamentali le seconde linee, una panchina oggi preziosa per lo stesso Tudor. Ed in vista dell’impegno europeo, forse, più affascinante a tal proposito è arrivata poche ore fa una notizia davvero incredibile. Uno dei big tanto attesi per Real Madrid-Juventus è finito ko: la sua presenza, in questo momento, è impossibile.

Real-Juve, che tegola: non ci sarà

Pessime notizie per i ‘Blancos’ allenati da Xabi Alonso, molto meno per la Juve. Perché il Real, che nel frattempo è l’unica squadra prima nella Liga a punteggio pieno dopo quattro giornate, dovrà rinunciare a lungo a Trent Alexander-Arnold.

Il 26enne inglese è arrivato in estate dal Liverpool e con il Real aveva già in tasca 5 presenze, tra Liga e Champions League. L’infortunio rimediato proprio alla prima europea contro il Marsiglia, è risultato essere più grave del previsto. Dopo gli esami strumentali del caso è stata evidenziata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, un ko più importante di quello che subito dopo l’uscita dal campo si era preventivato.

Arnold è atteso da uno stop di circa due mesi dove salterà diverse partite importanti. Su tutte il derby contro l’Atletico Madrid e il Barcellona in campionato mentre pare ormai certa la sua assenza contro la Juventus, per la terza giornata di Champions League il 22 ottobre. Al ‘Bernabeu, quindi, l’ex Liverpool non sarà a disposizione di Xabi Alonso: una tegola davvero pesante per la difesa delle ‘Merengues’.