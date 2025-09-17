Esonero con maxi buonuscita: c’è anche l’idea di richiamare Inzaghi

Una grande d’Europa potrebbe cambiare allenatore: spunta anche il nome dell’ex Inter per la panchina

Avvio di stagione da dimenticare, il tecnico non riesce a svoltare su una delle panchine più importanti a livello mondiale.

Ci riferiamo a Ruben Amorim, che alla guida dei ‘Red Devils’ sta deludendo le attese anche in questo inizio di Premier League. La pesantissima sconfitta per 3-0 nell’ultimo derby contro il City ha fatto infuriare e non poco la piazza.

I tifosi sono sul piede di guerra contro Amorim, che dal suo arrivo in quel di ‘Old Trafford’ nel novembre 2024 non è riuscito a cambiare il volto dello United. Il club di Manchester ha concluso la scorsa Premier con un disastroso 15° posto ed è inoltre uscito sconfitto nella finale di Europa League nel derby tutto inglese contro il Tottenham.

Panchina Manchester United, Amorim in bilico: la penale e i possibili sostituti

Amorim quindi resta nell’occhio del ciclone e rimane sul banco degli impiumati al Manchester United, tanto da rischiare l’esonero nelle prossime partite.

Se non ci sarà una scossa e una svolta in termini di risultati, i ‘Red Devils’ potrebbe davvero cambiare per l’ennesima volta la guida tecnica malgrado le grandi aspettative riposte sul portoghese e la lunga telenovela per liberarlo dallo Sporting Club Portugal. Amorim si era liberato grazie a una penale e un’altra sarebbe inserita nel contratto (in scadenza nel 2027) che lega l’allenatore allo United. La buonuscita in questione ammonterebbe ad oltre 16 milioni di euro e che finirebbe nelle tasche del tecnico in caso di esonero come riporta il ‘Daily Mail’.

In caso di benservito ad Amorim, ci sarebbe cinque nomi sulla lista della dirigenza del Manchester United: Glasnier, Pochettino, Marcos Silva, Iraola e l’ex Ct dell’Inghilterra Southgate. Stando all’agenzia di scommesse ‘Betting Odds’, inoltre, ci sarebbe anche l’idea di richiamare in Europa Simone Inzaghi. La quota dell’ex allenatore dell’Inter, adesso in Arabia Saudita alla guida dell’Al-Hilal, vale 16 volte la posta.