Esonero dopo la Finale: la decisione è stata già presa

Clamoroso esonero dopo la finale, l’ultimo atto della competizione non basta a salvare la panchina dell’allenatore. Decisione già presa

Nonostante la conquista della finale, la panchina del top club è sempre più traballante. L’ultimo atto della competizione potrebbe non bastare all’allenatore a salvare la sua posizione. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, si va verso l’esonero a fine stagione.

“Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club e che perdere una partita in casa è la fine del mondo. Se non abbiamo più paura di perdere una partita come Manchester United, questa è la cosa più pericolosa che possa capitare a un grande club”. Lo ha dichiarato Ruben Amorim dopo l’ennesima sconfitta subita dai Red Devils, l’ultima contro il West Ham ad Old Trafford. Gli Hammers si sono imposti per 2-0, infliggendo un altro ko pesantissimo allo United.

Il West Ham non vinceva da ben otto partite di Premier League ed ha così scavalcato lo United al sedicesimo posto in classifica. Amorim è già in crisi e non sa come uscirne: “Non si tratta dei giocatori. Parlo di me stesso e della cultura del club. Dobbiamo cambiare le cose. Dobbiamo essere davvero forti quest’estate e coraggiosi. Se il sentimento è ancora presente, dovremmo dare spazio a persone diverse”.

“Mi sento in imbarazzo quando guardo la classifica della Premier League. Per me non importa se vinciamo l’Europa League perché i problemi sono molto più grandi”. Il tecnico non si nasconde, parla di situazione imbarazzante, ed è così a rischio esonero nonostante la finale di Europa League ancora da giocare contro il Tottenham.

Manchester United, Amorim rischia l’esonero nonostante la finale di Europa League

Secondo quanto riportato da ‘Football Transfer’, Ruben Amorim sarebbe a rischio esonero a fine stagione. Non basta la finale di Europa League per il tecnico ex Sporting: l’imbarazzante posizione di classifica dei ‘Red Devils’, peggiorata dal suo arrivo, mette a forte rischio l’allenatore.

La dirigenza del top club inglese, soprattutto in caso di sconfitta in finale, potrebbe cambiare nuovamente la guida tecnica. “È difficile da spiegare. Ho la sensazione che manchi l’urgenza in tutto ciò che facciamo. È una grande preoccupazione. A dire il vero, non mi preoccupa il finale. Dobbiamo cambiare qualcosa di più profondo”, ha chiosato Amorim dopo Manchester United-West Ham. Il primo cambiamento, però, potrebbe riguardare proprio lui e la panchina dei ‘Red Devils’.