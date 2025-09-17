Era il “migliore al mondo”: la Juventus può comprarlo per 20 milioni

Tentazione di calciomercato per la Vecchia Signora, un giocatore che è stato al top nel suo ruolo può ancora fare comodo dalle parti di Torino: i dettagli dell’operazione

Si ritrova grande entusiasmo, in questo momento, alla Juventus, grazie al successo sull’Inter, che proietta i bianconeri in vetta alla classifica e con le potenzialità, forse, per lottare per il vertice per tutta la stagione. Nonostante il calciomercato sia stato tutto in salita e non entusiasmante.

Alla fine, in qualche modo, qualche rinforzo di livello è arrivato. In generale, molti meriti per la crescita della Juve sono di Tudor, che ha restituito alla squadra se non brillantezza tecnica quanto meno chiarezza e coerenza di idee e compattezza di squadra difficile da scalfire. Il croato, ad ogni modo, qualche rinforzo in più lo avrebbe gradito e non è un mistero.

Non è detto, comunque, che a gennaio non possano esserci investimenti importanti. La Juventus in questi giorni dovrebbe provvedere a una nuova ricapitalizzazione in grado di portare un tesoretto da spendere. E forse, si giungerà ancor di più a questo intento se a metà stagione per davvero la squadra potrà lottare per il titolo. Spunta in particolare una suggestione a 20 milioni di euro.

Juventus, blitz per Ferland Mendy: il Real Madrid lo mette in vendita

La Juve può cogliere l’occasione proveniente dal Real Madrid, dove Ferland Mendy è retrocesso molto nelle gerarchie. Addirittura, a oggi, è il terzo sulla fascia sinistra dietro Carreras e Fran Garcia.

La sua interpretazione del ruolo non convince Xabi Alonso. Ne è passato di tempo da quando, nel 2019, Mendy era stato un desiderio espresso di Zidane, che lo riteneva “il più forte del mondo” in quella posizione di campo. Oggi, per agevolare la sua uscita, il Real si appresta anche a cederlo per soli 20 milioni di euro, in carenza di offerte, come spiegato da ‘Elgoldigital’.