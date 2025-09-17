Douglas Costa condannato: mandato firmato e rescissione UFFICIALE

Il brasiliano ancora alle prese con i problemi legali per il mantenimento dei figli, che gli costano anche un mandato d’arresto

Sembra non avere pace Douglas Costa, che ha dovuto interrompere anche la sua ultima esperienza nel calcio australiano, più precisamente con il Sydney FC, quella che è stata anche l’ultima squadra di Alex Del Piero. Sull’esterno brasiliano, in passato stella della Juventus oltre che del Bayern Monaco, pende infatti addirittura un mandato d’arresto della durate di due anni, con il dispositivo che parla di un mese di detenzione. A riportarlo è ‘Globoesporte’, principale portale di informazione brasiliano.

Il capo d’accusa è relativo a dei debiti per quanto riguarda il mantenimento dei figli, un buco da 492mila reais, ovvero circa 78mila euro. Nel frattempo oggi è arrivata proprio la comunicazione ufficiale della rescissione tra il club australiano e lo stesso Douglas Costa “di comune accordo, poiché l’esterno non è in grado di viaggiare in Australia. Questioni legali e personali ancora in corso nel suo Paese d’origine hanno impedito al brasiliano di partire”.

Dopo una lunga attesa, circa due mesi, il Sydney ha così scelto di procedere in questo mod. Nel 2023 l’attaccante aveva avuto gli stessi problemi. “Douglas Costa ha espresso la sua gratitudine al club per il periodo trascorso, mentre la sua partenza libera uno slot da visto (il quinto) che gli Sky Blues potranno occupare a gennaio, se necessario”, scrive ancora la nota.

Douglas Costa saluta il Sydney FC: “Mi dispiace profondamente non poter tornare”

In ogni caso resta il legame umano tra Douglas Costa e il Sydney FC, che ringrazia il suo ormai ex calciatore nella persona dell’allenatore Ufuk Talay: “Douglas ci ha regalato alcune prestazioni divertenti durante la sua stagione qui, e voglio ringraziarlo per l’impegno e la qualità che ha portato in rosa. Lo abbiamo supportato negli ultimi mesi per cercare di risolvere i suoi problemi, ma abbiamo concordato che questa è la scelta migliore per la squadra mentre ci prepariamo alla nuova stagione”.

Sul sito ufficiale del club anche le parole dello stesso Costa: “Voglio ringraziare di cuore il Sydney FC per avermi dato l’opportunità di vivere quest’esperienza unica in Australia. È stato un anno incredibile indossando i colori Sky Blue. Mi dispiace profondamente di non poter tornare in questo momento, a causa di alcune questioni personali che devo risolvere a casa, ma porterò sempre nel cuore il tempo trascorso a Sydney. È stata un’esperienza che mi ha arricchito non solo come calciatore, ma anche come persona”.