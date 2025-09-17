DIRETTA | Manchester City-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live

Le parole di mister Antonio Conte da Manchester, alla vigilia dell’esordio in Champions con il suo Napoli: segui la conferenza in diretta testuale
Il Manchester City ospita i Campioni d’Italia alla prima giornata di Champions League. Antonio Conte presenta la sfida in conferenza stampa, con una sola vera defezione: Amir Rrahmani. Il centrale del Napoli non giocherà la sfida per via dell’infortunio e proverà a rientrare in vista della gara contro il Pisa o direttamente contro il Milan.
Pochi dubbi di formazione, specialmente a centrocampo, dove sarà confermato in toto il quintetto utilizzato a Firenze con i Big Four e Politano. In porta torna Meret, mentre in attacco il favorito sembra essere Hojlund su Lucca. Olivera parte in vantaggio su Spinazzola per la maglia da titolare.
