Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA | Manchester City-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live

Foto dell'autore

Le parole di mister Antonio Conte da Manchester, alla vigilia dell’esordio in Champions con il suo Napoli: segui la conferenza in diretta testuale

Il Manchester City ospita i Campioni d’Italia alla prima giornata di Champions League. Antonio Conte presenta la sfida in conferenza stampa, con una sola vera defezione: Amir Rrahmani. Il centrale del Napoli non giocherà la sfida per via dell’infortunio e proverà a rientrare in vista della gara contro il Pisa o direttamente contro il Milan.

Antonio Conte parla in conferenza alla vigilia di Manchester City-Napoli
Antonio Conte parla in conferenza alla vigilia di Manchester City-Napoli (LaPresse) Calciomercato.it

Pochi dubbi di formazione, specialmente a centrocampo, dove sarà confermato in toto il quintetto utilizzato a Firenze con i Big Four e Politano. In porta torna Meret, mentre in attacco il favorito sembra essere Hojlund su Lucca. Olivera parte in vantaggio su Spinazzola per la maglia da titolare.

La conferenza di Conte inizierà alle ore 20 italiane: segui la diretta testuale su Calciomercato.it

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie