DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite d’esordio delle squadre italiane

Mercoledì a tinte nerazzurre nella prima giornata della fase campionato della Champions League. Dopo Juve-Borussia e City-Napoli di ieri, oggi è il turno di Atalanta e Inter, impegnate in trasferta rispettivamente contro il Paris Saint-Germain e contro l’Ajax. Due sfide molto importanti, soprattutto per i nerazzurri di Milano.

Dopo la clamorosa sconfitta per 3-4 in casa della Juventus, infatti, Cristian Chivu è finito sulla graticola e la sfida contro la sua ex squadra da calciatore assume già i connotati di appuntamento decisivo. L’allenatore rumeno ha bisogno di una vittoria per allontanare gli spettri di un esonero che, vale la pena ricordarlo, ad oggi vengono evocati solamente da critica e tifosi.

Non inserito in lista Champions, Palacios sarà l’unico elemento non a disposizione del tecnico nerazzurro che ha deciso di apportare alcuni cambiamenti rispetto alla formazione titolare schierata a Torino. Grande classica del calcio europeo, l’ultima sfida ufficiale tra lancieri e nerazzurri risale agli ottavi di finale del 2006, superati dall’Inter.

Dopo il primo successo in campionato, Ivan Juric vivrà un battesimo di fuoco nelle competizioni europee, facendo il suo esordio assoluto in Champions contro i campioni in carica. Con Lookman ancora fuori squadra, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno anche di Scamacca. Non se la passa certo meglio Luis Enrique, che non potrà contare, tra gli altri, su Dembelé e Doue. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Ajax-Inter e PSG-Atalanta

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Windal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. Allenatore: Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, De Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Maldini. Allenatore: Jurić.