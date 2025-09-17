Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: le formazioni ufficiali LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite d’esordio delle squadre italiane

Mercoledì a tinte nerazzurre nella prima giornata della fase campionato della Champions League. Dopo Juve-Borussia e City-Napoli di ieri, oggi è il turno di Atalanta Inter, impegnate in trasferta rispettivamente contro il Paris Saint-Germain e contro l’Ajax. Due sfide molto importanti, soprattutto per i nerazzurri di Milano.

Cristian Chivu, dell'Inter, si copre la bocca mentre dà indicazioni
DIRETTA Champions League, Ajax-Inter e PSG-Atalanta: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it

Dopo la clamorosa sconfitta per 3-4 in casa della Juventus, infatti, Cristian Chivu è finito sulla graticola e la sfida contro la sua ex squadra da calciatore assume già i connotati di appuntamento decisivo. L’allenatore rumeno ha bisogno di una vittoria per allontanare gli spettri di un esonero che, vale la pena ricordarlo, ad oggi vengono evocati solamente da critica e tifosi.

Non inserito in lista Champions, Palacios sarà l’unico elemento non a disposizione del tecnico nerazzurro che ha deciso di apportare alcuni cambiamenti rispetto alla formazione titolare schierata a Torino. Grande classica del calcio europeo, l’ultima sfida ufficiale tra lancieri e nerazzurri risale agli ottavi di finale del 2006, superati dall’Inter.

Dopo il primo successo in campionato, Ivan Juric vivrà un battesimo di fuoco nelle competizioni europee, facendo il suo esordio assoluto in Champions contro i campioni in carica. Con Lookman ancora fuori squadra, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno anche di Scamacca. Non se la passa certo meglio Luis Enrique, che non potrà contare, tra gli altri, su Dembelé e Doue. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Ajax-Inter e PSG-Atalanta

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Windal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. Allenatore: Heitinga.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, De Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Maldini. Allenatore: Jurić.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie