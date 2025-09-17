Atalanta
Destro cerca squadra: no a un’offerta da Dubai | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

L’attaccante ex Inter, Milan e Roma è ancora svincolato

Mattia Destro è uno degli svincolati ancora a caccia di una nuova squadra. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, l’attaccante ex Roma, Milan e Inter ha detto no a una proposta proveniente da Dubai, per la precisione dall’Al-Ittifaq FC.

Destro, le ultime sul futuro
Mattia Destro (LaPresse) – Calciomercato.it

Autore di 91 gol in Serie A, con l’ultima breve esperienza in cadetteria alla Reggiana, il 34enne ha respinto l’offerta poiché ambisce a rimanere in Italia. In tal senso si registra un interesse di Padova e Pescara, ma nessuno dei due club di Serie B è andato per ora oltre il sondaggio.

