Chivu ha fatto fuori due big: così ribalta l’Inter

A poche ore dal fischio d’inizio all’Amsterdam Arena, la clamorosa rivelazione sul futuro di Cristian Chivu: due big fuori

Durante l’ultimo episodio di ‘Ti Amo Calciomercato’, trasmessa come consueto sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è parlato soprattutto di Inter e del momento vissuto dai nerazzurri dopo la batosta in campionato nel Derby d’Italia con la Juve.

In studio Lorenzo Polimanti, la direttrice Eleonora Trotta e Giorgio Musso che hanno calcato i temi più caldi, a partire proprio dalle critiche mosse dopo il ko dell’Allianz Stadium all’allenatore rumeno. E proprio la direttrice ad aprire il discorso legato a Chivu e a quanto accaduto negli ultimi giorni: “Chivu in discussione? Le notizie che abbiamo non vanno in questa direzione, non è stato minimamente tirato fuori l’argomento esonero a Milano in questi giorni, non è un tema per i dirigenti dell’Inter che hanno ribadito la totale fiducia all’allenatore. Anche ieri in conferenza stampa ha dimostrato di avere personalità, di avere coraggio e di andare avanti con le proprie idee”.

Come accade ormai da sempre nel mondo del calcio, saranno i risultati del campo a determinare poi il futuro di Chivu all’Inter. Si passa poi a parlare di Yann Sommer, probabilmente il peggiore in campo con la Juventus. L’errore sul gol di Adzic è costato caro all’Inter anche se Chivu – a sorpresa – in conferenza ha annunciato la rinnovata titolarità dello svizzero: “Ci saranno occasioni più avanti per Martinez. Chivu è un allenatore coraggioso nelle scelte, come quella di tenere fuori Lautaro Martinez che non è al meglio e non partirà dal 1′”, ha detto Giorgio Musso.

Verso Ajax-Inter, l’annuncio sulle scelte di Chivu

“Chivu ha la stima dei calciatori perché è sincero, diretto. È coerente in campo, nello spogliatoio e davanti ai microfoni. Umanamente condivido la gestione Chivu”, ha detto Eleonora Trotta.

Si parla poi ovviamente proprio della formazione che scenderà in campo contro l’Ajax e di alcune sorprese, con Chivu che sta mescolando le carte per stasera e le sorprese potrebbero essere molteplici. “Ad Appiano ha provato diversi uomini”, dice Musso, “Bonny con Thuram. Poi ha cambiato la pettorina tra Barella e Frattesi, Bisseck con Akanji. Se non ha fatto pretattica ieri in conferenza l’undici dovrebbe essere deciso”. Con Sommer dunque confermato tra i pali, Akanji, de Vrij e Bastoni a difesa, a centrocampo Frattesi al posto di Barella, con Calhanoglu e Sucic (preferito a Mkhitaryan) dal 1′, Dumfries e Dimarco sugli esterni e il duo d’attacco composto da Thuram e la sorpresa Pio Esposito.

Si conclude parlando proprio di Frattesi che dovrebbe esordire dal 1′, dopo diverse panchine di fila fino a questo momento: “A ogni mancata cessione scatta il tema rinnovo, vedremo cosa succederà. C’è stata sicuramente una chiacchierata col Newcastle, continua a non essere amatissimo dagli allenatori dell’Inter”, le parole della direttrice di Calciomercato.it.