Caos Inter in Olanda: “Doppie dimissioni”

Inter impegnata in Olanda per il debutto in Champions League: cosa succede nella serata di Amsterdam contro l’Ajax

È una serata già importante per l’Inter di Cristian Chivu, chiamata a dare risposto dopo le due sconfitte consecutive rimediate in campionato contro Udinese e soprattutto Juventus nel Derby d’Italia.

Ai microfoni di ‘Prime Video’, prima di Ajax-Inter, Beppe Marotta si è espresso così: “Sono molto contento per Pio Esposito, premia tutta l’Inter. Bisogna avere coraggio di far giocare i giovani e Chivu ce l’ha. Rimpianti di mercato? Ma no, il mercato è fatto di tante richieste e poche operazioni che si concludono, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto sul mercato”.

Il presidente del club nerazzurro difende il mercato estivo ed il suo allenatore, che con Lautaro non al meglio ha deciso di puntare su Pio Esposito. Le sue dichiarazioni, però, fanno discutere e non convincono i tifosi soprattutto sull’ultima sessione di calciomercato.

Inter, tifosi contro Marotta: cosa succede

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Nel mirino c’è proprio la società nerazzurra per le ultime scelte di mercato: nessun nuovo acquisto estivo è stato schierato titolare da Chivu nella delicata trasferta di Amsterdam.

