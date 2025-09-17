Atalanta
Ajax-Inter è allievi contro maestri: il dato impressionante a favore della squadra di Chivu

Il match di Champions League di questa sera mette in mostra una differenza importante a livello di esperienza

Ajax e Inter sono prontissime a sfidarsi nella sempre suggestiva cornice della Johan Cruyff Arena, nella prima giornata della League Phase della Champions League, la seconda edizione con la nuova formula. Davanti due squadre molti diverse, sulla carta una gara quasi senza storia ma la tradizione meravigliosa a livello internazionale dei lancieri gioca sempre un ruolo. E anche perché i nerazzurri di certo non stanno passando un bel momento, visto l’inizio pessimo di campionato con 3 punti in 3 partite e 2 ko di fila. L’Ajax invece è ancora imbattuto e arriva dal 3-1 al Zwolle.

Certo che a guardare l’esperienza in campo questa sera la sfida è a dir poco impari. Si sfidano infatti una squadra, quella olandese, che ha una cosa di età media 24,5 contro quella di Chivu che invece ha un’età media di 28,5 Considerando le formazioni che dovrebbero scendere in campo il discorso cambia pochissimo: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Taylor, Klaassen, Regeer; Moro, Weghorst, Godts insieme hanno una media di 23,5 (secondo ‘AD.nl’). Dall’altra parte (secondo ‘La Gazzetta dello Sport’) Sommer, Akanji, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco, Thuram, Pio Esposito arrivano a 27.9. L’Ajax ha 6 under 23, l’Inter 2.

Ajax-Inter, la differenza di esperienza è enorme: i numeri

Non è finita qui, perché questa differenza importante nell’età media si traduce con una effettiva esperienza neanche paragonabile. Tenendo presente queste due probabili formazioni, al netto di possibili modifiche che non sposterebbero quasi di nulla i dati, i nerazzurri hanno ben 588 presenze internazionali, di cui 393 solo in Champions League (Sommer primo con 59 su 118).

In casa Ajax invece i gettoni internazionali sono 293 – ovvero la metà – di cui appena 58 in Champions League (spicca Klaassen con 33 su 88), quasi 7 volte in meno rispetto alla squadra di Chivu. Gli olandesi, tra l’altro, avranno 6 calciatori all’esordio assoluto nella massima competizione europea. Per l’Inter ci sarà invece il solo Pio Esposito. Insomma, per i ragazzi di Heitinga sarà un po’ come andare a scuola.

