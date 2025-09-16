Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tudor sorprende su Vlahovic: “Giusto partisse dalla panchina”

Foto dell'autore

Il tecnico della Juventus parla al termine del pareggio conquistato in rimonta contro il Borussia Dortmund

Una gara sofferta, un pareggio insperato, arrivato all’ultimo respiro dopo una rimonta che ha del clamoroso. La Juventus conquista un prezioso pari contro il Borussia Dortmund nella gara d’esordio in Champions League.

Tudor
Juventus-Borussia Dortmund, Tudor nel dopo gara (LaPresse) – Calciomercato.it

Igor Tudor, tecnico bianconero, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine del match soffermandosi sulla sfida, terminata 4-4. “Dietro i gol cominciano ad essere troppi, davanti no. Quella di oggi, così come quella contro l’Inter, è stata una gara di grande difficoltà dal punto di vista energetico, mentre il Borussia aveva una partita molto facile. Grande cuore, grande panchina perché la gente che entra fa la differenza, questo è un bel segnale. La squadra ha qualità importanti, abbiamo avuto qualche problemino, davanti siamo pericolosi. Abbiamo concesso dei gol troppo facili che si potevano evitare, sono felice perché in questo momento non potevamo fare di più”.

Titolari: “Con cinque cambi e così tante partite non ci sono davvero titolari, non è un modo di dire. Il problema era la gara di sabato dell’Inter e oggi, due match difficili in poco tempo. Yildiz era piatto, anche Thuram, abbiamo un grande gruppo, in questo momento era il massimo che si poteva fare”.

Vlahovic dalla panchina: “Non era facile, era giusto far giocare Vlahovic contro l’Inter e partire con Openda e David, perché sono due giocatori importanti. Poi è vero che quando entrano sembra diverso, ma ci sono partite nelle partite, a volte i cambi si indovinano a volte no, ma devono tutti sentirsi importanti”.

Rivalsa: “Spirito e voglia di lavorare è la partenza, poi subentrano le cose di campo e i dettagli. Oggi è mancato anche Conceicao, che è un giocatore importante. Cambiaso è tornato dopo 15/20 giorni e serviva recuperare ritmo, Bremer rientra da un grave infortunio. Però sono molto contento, adesso dobbiamo concentrarci alla gara di Verona di sabato”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie