Roma, le novità sul mercato e sul futuro di Dybala: le strade sono tre

Uno scenario pazzesco quello che si sta delineando in casa Roma: rivelazione in diretta, ecco il futuro di Paulo Dybala

Nonostante il calciomercato estivo abbia chiuso ufficialmente i battenti da ormai oltre due settimane, non si placano le voci su quello che la sessione trascorsa avrebbe potuto regalare alle big del nostro calcio. In questo caso si parla di Roma.

A ‘Ti Amo Calciomercato’, nell’ultimo episodio visibile sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’ Riccardo Meloni e la direttrice Eleonora Trotta hanno parlato di Roma e del momento della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, reduce dal duro ko casalingo contro il Torino di Baroni. Una situazione inattesa, questo è certo, quella vissuta dai giallorossi attesi dal ritorno in campo nel match più importante della stagione: il Derby contro la Lazio. “Brutta sconfitta, inaspettata. Tante critiche per la formazione e per i cambi. E tante polemiche per il mercato che negli ultimi giorni non ha soddisfatto nessuno, né la Roma, né Gasperini, né i tifosi e che torna di estrema attualità. Orac’è il dubbio su chi giocherà a sinistra visto che Dybala si è infortunato, Bailey anche. C’è il dubbio El Shaarawy-El Aynaoui, addirittura c’è chi pensa Angelino più avanzato. Nella settimana del Derby è tutto amplificato”.

Si torna a parlare di mercato e di Jadon Sancho che oggi è un giocatore dell’Aston Villa ma che Gasperini avrebbe voluto in rosa: “Lo abbiamo sempre detto. Occhio che Sancho non è convinto e non ha mai dato una risposta alla Roma. Gasperini ci ha sperato fino all’ultimo e questo ha impedito alla Roma di andare su altri obiettivi. I due giocatori che la Roma aveva chiuso per Dominguez e George che non sono andati bene al tecnico e Gasperini ha preferito rimanere così”.

Roma-Dybala, è deciso: “Sarà l’ultima stagione”

La direttrice ha poi voluto fare chiarezza su un nome ventilato con forza per l’attacco della Roma ma che in realtà non è mai stato in orbita giallorossa: “Smentiamo le voci secondo cui la Roma avrebbe potuto prendere Nico Gonzalez, non ci sono mai state trattative per lui”.

Le ragioni del ‘no’ sono due: “Magari è stato proposto da qualche intermediario ma per motivi fisici ed economici non è stato ritenuto all’altezza nonostante la stima passata di Gasperini che lo voleva all’Atalanta”. Poi il tema probabilmente più caldo legato a Paulo Dybala che contro il Toro si è fatto di nuovo male, nonostante le ottime prestazioni della ‘Joya’ nelle ultimissime uscite. “Le sue prestazioni fanno sempre innamorare tutti, resta il tema legato agli infortuni e anche al futuro. Ha un contratto in scadenza e nessuno ad oggi ha pensato ad un rinnovo e ad una spalmatura dell’ingaggio. Questa ad oggi sarà l’ultima stagione di Dybala con la maglia della Roma”.

Si conclude con una riflessione sull’eventuale prossima destinazione del fantasista argentino: “A zero può avere opportunità all’estero o magari anche in Italia, mi viene in mente lo stesso Como che potrebbe pensare un colpo del genere. Mi sono sempre esposta, per me Dybala resta il giocatore più tecnico e forte della Serie A, in assoluto. Ma va gestito per gli infortuni, nei piani di Gasperini non c’era Dybala titolare. Perderlo nella settimana del Derby non è una bella notizia”.