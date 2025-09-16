Penalizzazione in classifica pesantissima: -13 punti, che stangata

La decisione da parte della giustizia sportiva è una vera e propria sentenza sulle ambizioni del club: tifosi disperati

La stagione calcistica sta entrando finalmente nel vivo, con l’ormai consueto tourbillon di partite tra campionato e coppe, scandendo la routine dei tifosi di tutte le squadre. Che però, in alcuni casi, devono fare i conti non solo con i risultati sul campo, ma anche con i verdetti della giustizia sportiva, che possono riscrivere in maniera sostanziale le classifiche.

Sono numerosi i casi che tengono banco, nelle varie categorie del calcio nazionale e internazionale. Protagonista suo malgrado di una autentica stangata ricevuta, la Triestina, che continua a sommare punti di penalizzazione uno dopo l’altro. Nelle scorse settimane, il club friulano aveva ricevuto già 7 punti di penalità in classifica, che aveva quasi azzerato dopo l’avvio di campionato in Serie C, conquistando 5 punti in quattro giornate. Ora, però, arrivano ulteriori 13 punti di penalizzazione da scontare in questa stagione.

Pesantissimo il verdetto del Tribunale Nazionale Federale, resa nota da una nota ufficiale apparsa sui canali della FIGC, che spiega come la sanzione sia giunta a seguito di violazioni di natura amministrativa ripetute e di vario genere, già note dopo il deferimento del club alla giustizia sportiva per effetto delle segnalazioni della Covisoc dello scorso 31 luglio. Quindi, nel girone A di terza serie, la squadra alabardata si trova adesso a -15 in graduatoria, nettamente staccata all’ultimo posto. Mantenere la categoria sarà un’impresa.