L’Inter punta il ‘nuovo Lookman’ a gennaio: prezzo alle stelle

Dopo la telenovela per il nigeriano e la partenza a rilento in campionato, i nerazzurri stanno osservando da vicino un gioiellino della Ligue 1

L’Inter è partita a rilento in questo campionato che sta mostrando più ostacoli del previsto. Il gol di Adzic nel recupero del derby d’Italia ha fatto piombare i nerazzurri in un momento di grande incertezza e di dubbi rispetto al cammino con Cristian Chivu. Ha alimentato i dubbi sulla bontà della scelta di Marotta e della proprietà di puntare sul tecnico romeno dopo l’addio di un allenatore così importante come Simone Inzaghi.

La classifica dice 3 punti in 3 partite, come vi abbiamo raccontato mai così male da 14 anni. Nel 2011/12 in panchina c’era Gian Piero Gasperini, esonerato proprio dopo tre giornate in cui aveva collezionato un solo punto, oltre due sconfitte nelle coppe. Ovviamente non accadrà la stessa cosa a Chivu, ma sicuramente c’è bisogno di rialzare subito la testa. Soprattutto dopo 6 gol subiti nelle ultime 2 qualcosa va aggiustato nel lavoro difensivo.

Non a caso l’ex allenatore del Parma aveva chiesto in estate un difensore importante e un centrocampista con determinate caratteristiche: Leoni e Koné in aggiunta alla squadra attuale. Invece sono arrivati Akanji, ma solo in sostituzione di Pavard, e Diouf dal Lens. Le prime scelte, fondamentalmente, non sono state raggiunte. Non per forza un alibi, perché i risultati di vantaggio con Udinese e Juve andavano gestiti sicuramente molto meglio, ma comunque un dato di fatto. E per gennaio si fanno già altri nomi per il mercato.

L’Inter pensa a Fofana per gennaio

Ad esempio il giornalista turco Ekrem Konur su X parla di Malick Fofana del Lione. Per il mercato invernale, l’Inter infatti starebbe monitorando da molto vicino proprio il profilo del belga classe 2005 che rappresenta uno dei talenti migliori dei Red Devils. Lo scorso anno ha segnato 11 gol complessivi, ora ha bucato la rete una volta in quattro partite. È un attaccante esterno che agisce principalmente a sinistra, ma ha giocato un po’ in tutti i ruoli dell’attacco.

Ma c’è un ostacolo bello grosso che è quello del prezzo. Stando a quanto si legge sul post di Konur, il Lione valuta Fofana addirittura 50 milioni di euro mentre il budget che l’Inter vorrebbe stanziare a gennaio è vicino ai 25. Praticamente la metà. Se vogliamo i soldi che erano destinati a Lookman, meno quelli spesi per Diouf. Su di lui hanno mostrato interesse anche Chelsea, Liverpool e Tottenham. Può essere comunque lui il ‘nuovo’ Lookman da puntare, con valutazione abbastanza simile a quella che l’Atalanta faceva del nigeriano.