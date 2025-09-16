Atalanta
Juventus, Vlahovic non ci sta: “Dette tante cose non vere”

Il serbo torna a parlare delle voci di mercato di cui è stato protagonista in estate

Protagonista indiscusso in questo inizio di stagione: Dusan Vlahovic è già andato a segno quattro volte tra Champions e campionato in altrettante partite e la sua doppietta è stata fondamentale per permettere alla Juventus di raggiungere il Borussia Dortmund e conquistare un prezioso pareggio.

L’attaccante serbo ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della gara, soffermandosi sia sul suo momento di forma, sia su quelle che sono state le voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Sul momento attuale: “Siamo una squadra giovane, ora è un po’ difficile parlare, dobbiamo leggere meglio le gare e chiuderle prima, non possiamo continuare a prendere gol dopo che segniamo. Stavolta abbiamo pareggiato, possiamo imparare tanto”.

Sulla sua titolarità: “Sta al mister scegliere chi far giocare, l’importante è fare gol e essere utile. Non so se conta entrare a gara in corso o partire titolare. Abbiamo giocatori forti, non penso a queste cose, cerco di essere sempre concentrato, di fare quello che chiede il mister. A tutti piace giocare, ma io rispetto le scelte del mister e cercherò di metterlo in difficoltà”.

Sulla sua permanenza alla Juve: “Non ho rabbia dentro, ma per me non è stato un periodo facile, si scrivevano tante cose che al 99% non erano vere, ho trovato forza e ogni giorno devi dimostrare qualcosa, avere sempre fame, io non sono mai abbastanza contento. Oggi ho fatto due gol e un assist, ma volevo farne un terzo. Ho sempre alte aspettative, questo mi spinge ad andare avanti. Gioco in una squadra meravigliosa, per uno dei club più importanti di sempre, il mio lavoro è mettermi a disposizione, se poi un attaccante non fa gol e le aspettative sono alte è un discorso, ma sto trovando equilibrio, ho tanti margini di miglioramento”.

