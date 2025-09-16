Juve, tutti pazzi per Yildiz: 30 milioni per la firma

Il turco si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in bianconero e tanti top club hanno messo gli occhi su di lui

La Juventus ha smaltito in fretta la sbornia per la vittoria nel derby d’Italia in modo rocambolesco e per certi versi indimenticabile. Prima il vantaggio, poi la rimonta subita e infine il ribaltamento a proprio favore completato nel recupero quando nessuno se lo aspettava più. Sembra ormai decisamente a suo agio contro l’Inter Kenan Yildiz, che sabato ha trafitto nuovamente i nerazzurri dopo la super doppietta dello scorso anno, da subentrato, che ha fissato il risultato sul 4-4.

Il turco ormai è diventato fondamentale per questa Juve, è la speranza più grande per il futuro bianconero. I tifosi e gli ex sono pazzi di lui, a soli 20 anni sta dimostrando di poter essere realmente un calciatore generazionale. Lo scorso anno gli è stata consegnata addirittura la maglia numero 10, pesantissima a Torino dopo Alex Del Piero. Che gli ha dato l’investitura più di una volta. Per lui è stato il primo anno da professionista, non sempre titolare ma comunque protagonista. Questo può essere invece l’anno della consacrazione e per questo alla Continassa vorrebbero blindarlo al più presto.

Anche perché la sua incredibile qualità non è di certo passata inosservata nel resto d’Europa. In questi ultimi due anni lo hanno seguito da tutta Europa, i top club si sono cominciati a informare e mettere in fila. Fino ad ora, però, ricevendo sempre la stessa risposta. Anche se un eventuale mancato ingresso in Champions League rischiava di generare qualche dubbio in ottica bilancio.

Kenan Yildiz, ecco il rinnovo con la Juve: le cifre

Ma la Juventus non ha alcun dubbio che il prossimo passo da fare con Kenan Yildiz è fargli firmare il rinnovo di contratto che ora scade nel 2029. Come riporta ‘La Stampa’, il nuovo accordo sarà da top assoluto, verosimilmente con un nuovo termine stabilito al 2030. Ma soprattutto l’ingaggio andrà a sforare i 6 milioni di euro netti compresi i bonus. Insomma, da questo punto di vista si alzerà l’asticella sia internamente che esternamente per il turco.

Ciò vuol dire che chi lo vorrà, oltre a scontrarsi con la volontà della Juventus e ad ora pure quella del giocatore a tinte bianconere, dovrà fare uno sforzo di quelli davvero importanti. Parliamo di assegni che vanno ben oltre i 100 milioni di euro. Un avviso a tutti i naviganti a partire da Chelsea e Arsenal, ma anche Bayern Monaco, Liverpool e il Real Madrid che – secondo il quotidiano torinese – lo marca stretto. Per il momento, però, per quanto riguarda la Juve non se ne parla proprio.