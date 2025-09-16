Juve, cessione Yildiz a gennaio: ecco cosa sta succedendo

Il 2026 si aprirà con novità importanti per il futuro del numero 10 della Vecchia Signora: le ultime indiscrezioni

La nuova Juventus sembra poter contare su un giocatore in crescita costante, sempre più consapevole e decisivo. Kenan Yildiz ha impattato alla grande su questa stagione, con un gol e tre assist nelle prime tre gare di campionato per i bianconeri. Uno score che spiega come il numero 10 sia destinato a essere uno dei trascinatori della compagine di Tudor.

Non casuale, del resto, l’aver prolungato il suo contratto fino al 2029, l’aver respinto con decisione diversi assalti da parte di società importanti. La Juventus crede moltissimo in Yildiz e vuole fare di lui un giocatore simbolo, oltre che un trascinatore tecnico. I tifosi sono entusiasti di lui e si aspettano sempre di più. Ma i rumours del mercato restano vivi su di lui. Anche la prossima finestra di mercato lo vedrà in qualche modo protagonista.

Juventus, il Chelsea ci riprova per Yildiz: ma i bianconeri non mollano

Tra le squadre maggiormente attive e intenzionate ad acquistarlo, c’è senza dubbio il Chelsea di Enzo Maresca. L’allenatore italiano è uno dei principali estimatori del turco.

In estate, i londinesi avevano già sondato il terreno, presentando un’offerta di circa 70 milioni di sterline (più o meno 80 milioni di euro), rispedita però al mittente. Per gennaio, si prevede un nuovo tentativo dei ‘Blues’. Ma si tratta di un affare difficilmente concretizzabile. Anche di fronte a offerte indecenti, la Juventus proverà a tenere il punto. E lo stesso Chelsea sembra essere consapevole della durezza del compito, avendo comunque già rinnovato il proprio reparto offensivo con tanti innesti di valore in estate.