Juve, ancora Kelly all’ultimo respiro: pazzo 4-4 col Borussia

Clamorosa rimonta bianconera nel recupero con le reti dell’inglese e di Vlahovic: pari all’esordio in Champions

Un primo tempo con poche emozioni e una ripresa completamente diversa: i sette gol subiti in due partite tra campionato e Champions devono far riflettere la Juventus, che mostra cuore e caparbietà e acciuffa un pari davvero insperato.

I bianconeri sembravano destinati alla sconfitta nella sfida dello Stadium contro il Borussia Dortmund: il 4-4 finale è il primo pari in Champions e anche il primo stagionale, arrivato grazie a due reti rimontate nei sei minuti di recupero. Il primo tempo non riserva grandi emozioni. L’occasione migliore arriva con un destro da fuori di Thuram, leggermente deviato e parato da Kobel, che mette in angolo. Grossi dubbi invece per un tocco di mano in area giallonera da parte di Anton, ma né l’arbitro né il Var ravvisano nulla.

Nella ripresa la musica cambia e i gol arrivano a ripetizione. Adeyemi trova l’angolo giusto di sinistro per sbloccare la sfida. La Juventus trova il pari una decina di minuti dopo con una perla di Yildiz: il destro a giro del turco si infila sotto l’incrocio dei pali. Nmecha però trova il nuovo, immediato vantaggio con un destro da fuori nell’azione successiva. Pochi istanti dopo, Vlahovic viene ben imbucato e di destro fredda Kobel: 2-2. I bianconeri tornano però sotto: Yan Couto fredda Di Gregorio sul suo palo, mentre Bensebaini trasforma a pochi minuti dalla fine un rigore concesso per fallo di mano di Kelly su tiro di Guirassy. Ma la Juve non molla: Vlahovic firma la doppietta con un gran gol in anticipo e all’ultimo respiro Kelly di testa trova il pareggio. Emozioni a non finire, con il Var che alla fine dà l’ok: la posizione dell’inglese è regolare e il gol buono.

Juventus-Borussia Dortmund 4-4

Marcatori: Adeyemi (B) 52′, Yildiz (J) 63′, Nmecha (B) 64′, Vlahovic (J) 67′ e 93′, Couto (B) 74′, Bensebaini (B) 86′, Kelly (J) 96′

Altri risultati:

Athletic-Arsenal 0-2

Psv-Union St Gilloise 1-3

Benfica-Qarabag 2-3

Real Madrid-Olympique Marsiglia 2-1

Tottenham-Villarreal 1-0