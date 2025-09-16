Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Champions, Juventus-Borussia Dortmund: le formazioni Ufficiali LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Tudor e i gialloneri di Kovac in tempo reale

La Juventus ospita il Borussia Dortmund a Torino in una gara valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Una sfida tra due formazioni che sono state protagoniste di un buon avvio nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro francese Letexier.

Diretta Juventus Borussia Dortmund Live Champions League
Guirassy e Bremer (foto Ansa) – Calciomercato.it

Da un lato i bianconeri di Igor Tudor, reduci dalla vittoria al fotofinish non senza polemiche nel derby d’Italia contro l’Inter, finora hanno ottenuto soltanto successi in Serie A. L’obiettivo è quello di partire con il piede giusto anche in campo europeo per provare ad entrare nelle prime otto ed evitare i playoff che furono letali la scorsa stagione.

Dall’altro lato i gialloneri di Niko Kovac, dopo il pareggio all’esordio con il St. Pauli, hanno centrato due vittorie di fila in Bundesliga che li posizionano alle spalle del Bayern Monaco capolista a punteggio pieno. L’ultimo precedente tra le due formazioni è recentissimo e risale all’amichevole dello scorso 10 agosto, quando la Juve espugnò Dortmund con il punteggio di 2-1 grazie alla doppietta di Cambiaso prima della rete di Beier.

Juventus-Borussia Dortmund, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Borussia Dortmund live in tempo reale.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. All. Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bueno, Anton, Bensebaini; Svensson, Nmecha, Sabitzer, Couto; Beier, Adeyemi; Guirassy. All. Kovac

ARBITRO: Francois Letexier (Francia)

PROSSIMI IMPEGNI: Verona-Juventus sabato 20 settembre ore 18; Borussia Dortmund-Wolfsburg domenica 21 settembre ore 19:30.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie