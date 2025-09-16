DIRETTA Champions, Juventus-Borussia Dortmund: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Tudor e i gialloneri di Kovac in tempo reale

La Juventus ospita il Borussia Dortmund a Torino in una gara valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League. Una sfida tra due formazioni che sono state protagoniste di un buon avvio nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro francese Letexier.

Da un lato i bianconeri di Igor Tudor, reduci dalla vittoria al fotofinish non senza polemiche nel derby d’Italia contro l’Inter, finora hanno ottenuto soltanto successi in Serie A. L’obiettivo è quello di partire con il piede giusto anche in campo europeo per provare ad entrare nelle prime otto ed evitare i playoff che furono letali la scorsa stagione.

Dall’altro lato i gialloneri di Niko Kovac, dopo il pareggio all’esordio con il St. Pauli, hanno centrato due vittorie di fila in Bundesliga che li posizionano alle spalle del Bayern Monaco capolista a punteggio pieno. L’ultimo precedente tra le due formazioni è recentissimo e risale all’amichevole dello scorso 10 agosto, quando la Juve espugnò Dortmund con il punteggio di 2-1 grazie alla doppietta di Cambiaso prima della rete di Beier.

Juventus-Borussia Dortmund, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Borussia Dortmund live in tempo reale.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. All. Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bueno, Anton, Bensebaini; Svensson, Nmecha, Sabitzer, Couto; Beier, Adeyemi; Guirassy. All. Kovac

ARBITRO: Francois Letexier (Francia)

PROSSIMI IMPEGNI: Verona-Juventus sabato 20 settembre ore 18; Borussia Dortmund-Wolfsburg domenica 21 settembre ore 19:30.