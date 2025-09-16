Como-Inter, non solo Nico Paz: “C’è un altro rimpianto”

In casa Como c’è amarezza dopo il pari con il Genoa: occhio però a un retroscena di mercato che coinvolge da vicino l’Inter

Il terzo turno di campionato si è chiuso e la Serie A presenta già delle sorprese. Come la Juventus che, dopo la vittoria allo scadere contro l’Inter, è ora prima in classifica a punteggio pieno.

Chi l’hanno scorso è stato protagonista di una stagione semplicemente eccezionale è il Comodi Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo è stato a lungo corteggiato proprio dall’Inter che, alla fine, ha deciso di puntare su Cristian Chivu. Nel frattempo il calciomercato estivo ha regalato non poche novità ai ‘Lariani’, con alcune scommesse che già intrigano i tifosi del Como. Un percorso che il giornalista de ‘La Provincia’ Samuele Nava ha voluto commentare a ‘Ti Amo Calciomercato’, trasmissione in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’.

“Siamo nel momento migliore della storia del Como, a certi livelli non si può non essere soddisfatti. Adesso si può arrivare ad un’alta Serie A. Piace vedere la squadra di Fabregas, è indicativo di cosa sia diventato oggi il Como”, le prime riflessioni di Nava sul progetto Como e le prospettive future di una società già parsa solida e con le idee molto chiare per puntare ai vertici.

Inter, rivelazione shock: “Potevamo prenderlo noi”

E non si può non parlare di Nico Paz, trequartista argentino che l’Inter ha ammirato da vicino soprattutto all’inizio dell’estate e che pure contro il Genoa è stato il migliore in campo. Una nota dolce per i tifosi del Como, molto meno per quelli dell’Inter che oggi rimpiangono il mancato affondo di Marotta.

“Da quello che ci risulta a fine stagione andrà al Real Madrid, lo hanno chiesto esplicitamente. Il Como ha rifiutato un’offerta del Tottenham da 75 milioni, hanno già un accordo con il Real. Nessuna squadra può inserirsi, nessuno può permetterselo in termini progettuali. Il giocatore ha già espresso l’idea di giocare a Madrid. È un ragazzo umile e con la testa sulle spalle, il papà lo segue molto”. La direttrice di ‘Calciomercato.it’ Eleonora Trotta ha ribadito poi proprio sul futuro di Nico Paz e sull’ipotesi nerazzurra: “Per l’Inter non ci sarebbero comunque state reali chance”, il riferimento ad un accordo ormai consolidato per il passaggio nel 2026 dell’argentino alla corte di Xabi Alonso.

Si parla successivamente di Fabregas che, secondo Nava, potrebbe allenare in Premier League nel prossimo futuro: “Ero certo che l’anno scorso sarebbe rimasto al Como, secondo me Fabregas ha in mente di allenare un top club di Premier League in futuro”. Como che ha poi ‘ripetuto’ l’operazione Nico Paz con un altro talento delle ‘Merengues’: Jacobo Ramon, appena 20 anni: “Ramon è forte, c’è stata questa espulsione ma è tangibile che sia un giocatore forte e con grande personalità. È destinato ad essere titolare”.

Poi una rivelazione della direttrice su Ramon ed una big italiana che, ad oggi, vive l’affare fatto dal Como col Real come un grande rimpianto: “Qualcuno a Milano, parlo dell’Inter, ha detto ‘caspita, lo potevamo prendere noi'”. Poi una bocciatura, l’unica in questo momento, per Nava riguardo ad uno dei big di Fabregas: “A me non è piaciuto Morata, l’ho trovato molto macchinoso. Fabregas lo ha voluto per un elemento di esperienza ma contro il Genoa è mancata proprio quella. Douvikas è più funzionale in questo momento”.