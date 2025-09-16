Come Fagioli e Tonali: patteggiamento e maxi squalifica per scommesse

Il filone di inchiesta sulle scommesse nel calcio continua a macinare squalifiche: si va verso il deferimento e uno stop importante

Il calcio italiano si è appena messo alle spalle i casi di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, squalificati per diversi mesi in relazione al caso scommesse. Una vicenda che ha fatto discutere e parlare parecchio, con un’inchiesta molto più estesa ovviamente e che ha riguardato un giro importante e ben strutturato. Chiaro che il tema non abbia coinvolto solamente i due centrocampisti della Nazionale, ma nel corso dei mesi sono proseguite le indagini facendo emergere anche altri calciatori.

In casa Bari, ad esempio, la vicenda ha riguardato più di una persona. In questo caso i riflettori sono puntati su Giuseppe Sibilli, attaccante attualmente tesserato con i Galletti, tra l’altro titolarissimo nonostante il pessimo inizio di stagione con 1 punto in 3 partite. I fatti in questione risalgono al 2023/24, nello specifico delle scommesse sportive che avrebbe effettuato nel corso di questi anni. La Procura Federale ha aperto un procedimento come da prassi, aspettando ulteriori accertamenti. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, il classe ’96 ex Pisa e Samp avrebbe appunto scommesso su siti legalmente riconosciuti. Anche quando era tesserato nel Bari e non solo ai tempi di Pisa. Si tratterebbe di violazioni e puntate accertate fino a giugno 2024. E gli ultimi sviluppi porterebbero ora verso una squalifica di diversi mesi.

Scommesse, Sibilli verso il patteggiamento come Tonali e Fagioli: la squalifica

L’indagine sarebbe nata dall’inchiesta precedente della Procura della Repubblica di Bari su presunte scommesse legate all’espulsione dalla panchina di Nicola Bellomo durante Ternana-Bari, playout per restare in Serie B. Il fascicolo era stato poi archiviato per la mancanza di prove su questi illeciti. Allo stesso tempo Sibilli sembrava scommettere sia sul calcio che sul tennis (ma mai sulla sua squadra): nulla ritenuto penalmente rilevante. L’attaccante è stato anche già ascoltato pochi mesi fa, dopo il playout tra Salernitana e Sampdoria. L’inchiesta è in un fase istruttoria e la Procura sta valutando il deferimento.

Secondo ‘Il Quotidiano di Puglia’, Sibilli pare orientato a optare per un patteggiamento. Uno scenario già avvenuto con Fagioli e Tonali, con la conseguenza praticamente già scritta: ammissione di responsabilità e squalifica ridotta. Alla fine della fiera, il calciatore potrebbe essere squalificato per 6-8 mesi. Insomma, in caso di sentenza immediata la sua stagione potrebbe essere già finita. Ad ora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata al Bari mentre è stato chiuso anche il fascicolo che riguardava altri giocatori del club pugliese.