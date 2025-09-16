Atalanta
Caos Inter dopo la Juve: fanno fuori anche Lautaro

Foto dell'autore

Anche Lautaro Martinez al centro del ciclone dopo il pessimo avvio di stagione dell’Inter di Chivu: la decisione sul capitano dei nerazzurri

L’Inter di Cristian Chivu si lecca le ferite dopo il Derby d’Italia. I nerazzurri devono già inseguire Juventus e Napoli, ma all’orizzonte c’è già la trasferta di Amsterdam sul campo dell’Ajax per il debutto in Champions League.

Lautaro Martinez nel mirino delle critiche
Thuram e Lautaro Martinez (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Chivu è già in discussione, ma in casa Inter sono diversi i big finiti nel mirino della critica e dei tifosi dopo le due sconfitte consecutive incassate nelle prime tre partite di campionato. A Torino, contro la Juventus, non si è mai visto neanche il capitano, Lautaro Martinez. Non hanno convinto nemmeno Bastoni e Barella, altri due titolarissimi, mentre Marcus Thuram fa discutere per i suoi atteggiamenti. Tutti, insomma, sono già in discussione.

Inter, esclusione eccellente: fuori Lautaro Martinez

Diversi senatori sono sotto accusa dopo il ko contro la Juve. Oltre a Sommer, quale altro titolarissimo meriterebbe l’esclusione nelle prossime gare? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti nell’ultimo sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it.

A sorpresa, il più votato è il capitano, Lautaro Martinez (36,2%), davanti a Dimarco (30,4%) e Barella (23,2%). Infine, Alessandro Bastoni è il big nerazzurro che ha ricevuto meno voti: solo per il 10,1% dei partecipanti al sondaggio il difensore dell’Inter dovrebbe essere escluso nelle prossime partite. Sono settimane già delicate in casa nerazzurra.

