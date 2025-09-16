Atalanta
Bernardo Silva in Serie A, c’è l’ok di Guardiola: scelta la nuova squadra

Foto dell'autore

Dal City di Guardiola all’Italia, Bernardo Silva può ripercorrere le orme di De Bruyne: ecco chi potrebbe prenderlo

Il calciomercato di quest’anno ha portato, in Serie A, diversi giocatori un po’ in là con gli anni, ma ancora pienamente in grado di fare la differenza. Come De Bruyne e Modric hanno già dimostrato, anche se di dubbi non potevano essercene su di loro, vista la caratura che portano in campo da sempre. E chissà che altri eccellenti prossimi parametri zero non possano seguire il loro esempio.

Bernardo Silva
Bernardo Silva in Serie A: scelta la prossima squadra – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

Uno di questi potrebbe essere Bernardo Silva. Il portoghese, a giugno, concluderà il suo contratto con il Manchester City e Pep Guardiola avrebbe fatto capire di non aver intenzione di rinnovarglielo. Non si intravedono possibilità di rinnovo, per lui dunque c’è già in corso la ricerca di una nuova avventura. Immaginare che nel nostro campionato possa avere un impatto come il suo ex compagno De Bruyne non è fantascienza, anzi.

Bernardo Silva il De Bruyne della Juventus: per il sondaggio di CM.IT serve di più ai bianconeri

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, nel consueto sondaggio giornaliero sui social, a quale squadra Bernardo Silva farebbe più comodo.

Bernardo Silva
Bernardo Silva il De Bruyne della Juventus: per il sondaggio di CM.IT serve di più ai bianconeri – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

Sondaggio vinto dalla Juventus, con il 32,7% dei voti. Un talento come il suo alzerebbe immediatamente e in maniera consistente l’asticella della rosa bianconera, spostando gli equilibri in maniera sostanziale.

Anche al Milan un giocatore così servirebbe eccome, con i rossoneri che nell’ambito del sondaggio hanno raccolto il 29,1% dei voti. Meno impattante sarebbe, secondo i nostri utenti, l’ipotesi di vederlo all’Inter o al Napoli.

