Verona-Cremonese senza reti: il muro di Nicola resiste

Parità al ‘Bentegodi’, ci prova con più convinzione la squadra scaligera ma senza riuscire a segnare: un punto per uno

Si conclude sullo 0-0 la sfida tra Verona e Cremonese. Ai punti, meglio gli uomini di Zanetti, che hanno diverse occasioni, ma non riescono a fare loro l’intera posta in palio. Gli ospiti mantengono l’imbattibilità e il piazzamento in alta classifica.

Fin dall’inizio è il Verona a fare maggiormente la partita. Molto attivi Giovane e Orban, che mancano di poco il bersaglio. Ci riprova Orban, con Audero molto attento a respingere la sua conclusione. La Cremonese si difende con ordine ma fatica a ripartire.

Stesso canovaccio nel secondo tempo, con il Verona a sfiorare il gol in maniera più convinta. Ancora una volta, Audero protagonista su Giovane e Orban, che seminano il panico nella retroguardia ospite. Si vede anche la Cremonese con qualche ripartenza più efficace, deve iscriversi anche Montipò al match, deviando un insidioso tiro dalla distanza di Collocolo. Entra Vardy nel secondo tempo, pericoloso con un colpo di testa parato dall’estremo difensore veronese, che deve opporsi anche a una botta di Sarmiento nel finale. L’ultima occasionissima però è per Sarr, murato da Audero a botta sicura, con Giovane che non riesce nel tap in. Finisce con un pari che non soddisfa gli uomini di Zanetti, che cercavano la prima vittoria. Più soddisfatta la Cremonese che, a quota 7, mette altro fieno in cascina.

VERONA-CREMONESE 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese e Cremonese 7; Milan, Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Bologna, Como*, Lazio e Sassuolo 3; Fiorentina e Verona 2; Pisa, Genoa*, Parma e Lecce 1

*una partita in meno