Salta la prima di Champions, è UFFICIALE: la causa è il protocollo

Niente esordio nella massima competizione europea, l’annuncio lo ha dato lo stesso giocatore

La Champions League è pronta ad iniziare. O meglio, la League Phase della Champions League è pronta a cominciare. La massima competizione europea, dopo aver concluso i turni preliminari, è pronta a vedere l’esordio delle big.

Tra queste ci sono le squadre dei principali campionati europei: Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania. E tra le tante sfide di alto livello proposte c’è sicuramente quella tra Real Madrid e Olympique Marsiglia. Al Bernabeu c’è attesa per l’esordio in Champions League alla guida degli spagnoli di Xabi Alonso, che sfiderà Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano però non potrà contare su uno dei nuovi arrivi dell’ultimo mercato.

Real Madrid-Olympique Marsiglia: Aguerd out per via del protocollo

Il difensore centrale marocchino Nayef Aguerd non è infatti partito con il resto della squadra per la capitale spagnola e non sarà della partita.

Lo stesso difensore ha annunciato sul proprio profilo Instagram il motivo della sua assenza.

“A seguito di uno shock durante l’ultima partita contro il Lorient, è stato messo in atto un protocollo per le “commozioni cerebrali”, come previsto dal regolamento. Di conseguenza, non potrò recarmi a Madrid con i miei compagni di squadra. Li sosterrò con tutto il cuore in questa prima giornata di Champions League! Vi ringrazio ancora una volta per la magnifica accoglienza che mi avete riservato e domani sarò il tifoso numero uno dell’OM”.

L’assenza è dunque dovuta ad uno scontro subito nella gara giocata venerdì contro il Lorient al Velodrome, sfida dove per altro Aguerd è andato a segno e che l’Olympique ha vinto per 4-0. Un’assenza forzata, dovuta a quanto previsto dal protocollo sanitario. Un forfait pesante dunque per Roberto De Zerbi, che dovrà fare a meno di un’importante pedina della propria retroguardia.