Oltre il danno, la beffa: c’è di nuovo lesione, stop più lungo

Sabato nero sul campo e non solo: dopo la brutta sconfitta lungo confronto tra allenatore e squadra, poi l’agguato. E intanto lo spagnolo si ferma ancora

La partenza in campionato della Sampdoria è stata praticamente un disastro. Tre sconfitte nelle prime tre giornate: Modena, Sudtirol e infine Cesena hanno battuto i blucerchiati che erano già usciti dalla Coppa Italia ai rigori con lo Spezia. La squadra di Donati è miseramente ultima, unica squadra a quota zero punti in classifica con 2 gol fatti e 7 subiti. Una situazione sportivamente drammatica che prosegue la retrocessione sul campo della scorsa stagione e le varie difficoltà finanziarie.

Un caos totale attorno a una delle società più prestigiose del calcio italiano, che rischia seriamente di cadere ancora più in basso. E la tensione sale sempre di più anche e soprattutto a livello ambientale: i tifosi hanno contestato in maniera molto forte squadra e soprattutto proprietà. Joseph Tey, l’investitore di Singapore, e Matteo Manfredi sono stati trattenuti precauzionalmente dalle forze dell’ordine al termine della partita con il Cesena di sabato per circa una mezz’ora davanti all’ingresso della tribuna del Luigi Ferraris. In questo modo si è provato a evitare contatti con la tifoseria.

Come riporta ‘Il Secolo XIX’, però, quando i due hanno lasciato lo stadio l’auto di Joseph Tey si è imbattuta in un gruppo di sostenitori blucerchiati che hanno preso a pugni e manate la vettura. Tanto spavento ma nessun danno. Un brutto episodio, sintomo della situazione attuale davvero al limite in casa Samp.

Samp, un guaio dopo l’altro: nuovo infortunio per Pedrola

Il campo di certo non sta aiutando. Sabato dopo la partita persa col Cesena c’è stato un confronto tra il tecnico Massimo Donati e la squadra. Una riunione lunga e dai toni molto diretti, in cui secondo indiscrezioni alcuni giocatori hanno chiesto lumi su diverse scelte di formazione del mister. Che ora è ovviamente sempre più in bilico, per cui dovrà provare a puntellare la panchina già dalla partita col Monza.

Come se non bastasse non arrivano buone notizie dall’infermeria, visto che Estanis Pedrola ha subito l’ennesimo infortunio. Il giovane spagnolo infatti, secondo il quotidiano ligure, ha accusato una nuova lesione muscolare al bicipite femorale. Non sono stati ancora effettuati gli esami strumentali, ma questi serviranno solamente a stabilire il grado e di conseguenza il tempi dello stop. Lo scorso anno Pedrola a Bologna si fermò un mese, ora potrebbe essere la stessa attesa o magari anche più lunga per evitare ulteriori ricadute.