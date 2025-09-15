Niente rifinitura prima di Juve-Borussia: salta l’esordio in Champions

Alla vigilia della prima gara della competizione tra bianconeri e tedeschi c’è un’assenza nella rifinitura

La vittoria conquistata in casa contro l’Inter ha permesso alla Juventus di restare a punteggio pieno in campionato. Ora però la formazione bianconera è chiamata a confermarsi anche in Champions League. Gli uomini di Tudor esordiranno ospitando il Borussia Dortmund in quella che sarà la prima delle otto partite in programma nella League Phase.

Una partenza non semplice per i bianconeri, in una gara che conserva certamente un fascino particolare, visti i ricordi non positivi che rievoca l’avversario. La squadra di Kovac ha fino ad ora collezionato due vittorie e un rocambolesco pari all’esordio in Bundesliga (3-3 con due gol subiti nel finale) contro il St Pauli, per cui non sarà certamente un’avversaria facile da affrontare per la Juventus. Il Borussia Dortmund però deve fare i conti con alcune defezioni.

Juve-Borussia Dortmund: Gross out nella rifinitura

Nello scontro tra tecnici connazionali, l’allenatore dei gialloneri Kovac ha ritrovato sia Julian Brandt che Aaron Anselmino, ma dovrà fare a meno di Pascal Gross.

L’esperto centrocampista tedesco ha infatti saltato l’allenamento di rifinitura per malattia, come ha confermato lo stesso club attraverso una dichiarazione ufficiale. Questo il comunicato del club:

“Il tempo era ventoso mentre la prima squadra del Borussia Dortmund completava l’allenamento finale prima della partita in trasferta contro la Juventus in casa, lunedì all’ora di pranzo. Riscaldamento ed esercizi di passaggio erano in programma nei primi 15 minuti, aperti ai media. A porte chiuse, l’allenatore Niko Kovac ha poi lavorato con i suoi giocatori per dare i tocchi finali alla partita. Pascal Gross ha saltato l’ultimo allenamento per malattia. Julian Brandt e Aaron Anselmino, che avevano saltato l’allenamento a Heidenheim nel fine settimana, sono stati nuovamente impegnati sul campo”.

Il centrocampista non sarà dunque della partita: un’assenza dell’ultima ora pesante per Kovac, che dovrà così ideare un nuovo centrocampo. Possibile che al fianco di Nmecha possa essere schierato Jobe Bellingham, fratellino di Jude.