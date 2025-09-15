Mourinho al posto di Chivu, la decisione è netta: “Vuole tornare da anni”

Il tecnico dell’Inter sotto accusa per i soli tre punti in tre partite, per tanti l’ombra dello Special One può allungarsi su di lui

Inizio di campionato complicato a dire poco per l’Inter di Cristian Chivu, che dopo tre giornate è solamente a quota tre punti. Dopo la vittoria schiacciante col Torino sono arrivate due sconfitte molto diverse, la prima in casa con l’Udinese e l’altra con la Juventus che fa malissimo. Prima sotto, poi la rimonta e il 3-2 a meno di 10 minuti dal 90′ che sembrava impossibile da ribaltare. E invece Thuram e Adzic hanno dato un violento schiaffone ai nerazzurri, che si ritrovano nella parte destra della classifica. Già a -6 da Juve e Napoli.

Un derby d’Italia che ha lasciato in eredità parecchie polemiche, a partire da quella a Marcus Thuram per le risate insieme al fratello Khephren dopo il gol juventino nel finale di gara. Una questione che divide il mondo Inter e che secondo alcune indiscrezioni anche all’interno della società non è stata particolarmente gradita. C’è poi l’aspetto più importante, quello del campo. Troppi errori grossolani da giocatori importanti, mancanza di lucidità. E poi ancora la vicenda portiere, con Sommer ritenuto colpevole su almeno due gol.

Insomma, una serie di elementi che in buona parte fanno capo all’allenatore Cristian Chivu. Per Marotta è stata una scelta forte, molto rischiosa, una scommessa insomma. E in tanti si stanno già interrogando sulla bontà di questa scelta e sul fatto se sia o meno giusto continuare a insistere su un allenatore che non ha fondamentalmente nessuna esperienza di calcio professionistico oltre le 13 partite col Parma. Da qualche giorno risuona addirittura il nome di Jose Mourinho.

Mourinho torna all’Inter al posto di Chivu, Musmarra stoppa tutto: “Marotta non lo prenderà mai”

A dire la sua e raccontare la sua versione dei fatti sul possibile ritorno di Mourinho all’Inter è stato Alfio Musmarra su Instagram: “Ragazzi, toglietevelo dalla testa, non perché Mourinho non tornerebbe di corsa, perché Mourinho sono anni che vorrebbe tornare all’Inter. Ma con questa dirigenza Mourinho non potrà mai tornare perché Marotta non vuole un allenatore con più forza mediatica di lui. Quindi, da questo punto di vista, Mourinho è un allenatore che (con Marotta) non può e non potrà mai tornare. Io dico sempre che nel mercato non si può dire mai con certezza né una cosa né l’altra, ma questa situazione nello specifico credo possa essere una cosa fuori dal sistema”.

Musmarra spiega ancora: “Perché non è tornato quando sarebbe potuto tornare ai tempi di Antonio Conte, ancor di più quest’estate quando c’era la possibilità, nonostante lui fosse in un’altra squadra, ma vi assicuro che sarebbe tornato di corsa e non è stato neanche preso in considerazione. Questo proprio perché Marotta non vuole un allenatore che gli tolga visibilità, che gli tolga importanza, che possa dare fastidio col suo carisma. Mourinho, anche per quello che ha fatto all’Inter, ha una figura talmente enorme che sarebbe difficile da gestire. D’altro canto è già sbagliato, a mio avviso, iniziare a fare delle considerazioni sul post Chivu. La dirigenza ha scelto Cristian Chivu e, a mio avviso, non ha alcun dubbio nel continuare con lui, perché è stato scelto apposta per traghettare questo nuovo corso”.